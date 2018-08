Stavební průmyslovka je bez ředitele, hrozí jí sloučení s jinou školou

Už na začátku května zemřel ředitel brněnské Střední průmyslové školy stavební v Kudelově ulici. Přestože příští týden začíná výuka, Jihomoravský kraj se jako zřizovatel dosud nenamáhal najít nového. Dokonce uvažuje o tom, že prestižní školu s více než 130letou tradicí a zhruba 500 studenty sloučí s jinou v Brně. A toho se učitelé, žáci i jejich rodiče bojí.

Proto se ve společném dopise obrátili na krajské radní, aby školu zachovali ve stávající podobě a co nejdříve vypsali výběrové řízení na nového ředitele.

„Pro nás není slučování přijatelné. Škola má kredit a tradici, žáci k nám chodí vyloženě za značkou. Sloučením či podobným krokem by se vytratila,“ tvrdí zástupce ředitele Oldřich Semík, který školu dočasně vede.

Jako pádný důvod k odmítnutí slučování autoři dopisu uvádějí úspěšnost zdejších studentů. „Žáci, kteří na naší škole neprospívají, přecházejí na jiné odborné stavební školy, kde naopak patří mezi velmi úspěšné. V okamžiku, kdy by se naše škola sloučila s jinou, se sníží celková úroveň studentů ve stavebnictví,“ píše se v dopise za absolventy, rodiče, žáky a zaměstnance školy.

Ta navíc dlouhodobě spolupracuje se stavebními společnostmi ohledně odborné praxe a budoucího povolání studentů. „Každý rok stavební firmy zoufale volají po odborných absolventech všech námi nabízených studijních oborů a zaměření, kteří dále nepokračují ve studiu na vysoké škole,“ stojí v prohlášení.

Přestože kraj po čtyřměsíčním váhání nyní konečně avizoval, že na příští radě schválí zahájení výběrového řízení na nového ředitele, obavy nerozptýlil.

Radní pro školství Jana Pejchalová (ANO) totiž sloučení instituce – například se Střední školou polytechnickou v Brně – zcela nevyloučila. „Pokusíme se najít kvalitního ředitele. V případě, že se to nepodaří, se budeme bavit, co dál. Kdyby konkurzní řízení nevyšlo, tak bychom vážně uvažovali také o možnosti případného sloučení,“ prohlásila Pejchalová.

I přes avizovaný krok kraje je tak stále budoucnost stavební průmyslovky nejasná. „Dodatek, že když konkurz nevyjde, může dojít ke sloučení, ve mně vyvolává akorát další obavy,“ reagoval Semík. Dodal, že současný učitelský sbor vyšle do výběrového řízení i svého kandidáta.

Chyba je na straně školy, zní z kraje

Že se o propojení se Střední školou polytechnickou v Jílové ulici na kraji uvažuje delší dobu, potvrdil náměstek hejtmana pro školství Jan Vitula (TOP 09).

„Jsou výukové prostory, které by mohly využívat průmyslovka i učňák. Bylo by lepší, aby to bylo pod jednou hlavičkou. Na druhou stranu si dokážeme představit i další řešení, tedy jinou formu spolupráce,“ řekl Vitula.

Oficiálním odůvodněním kraje pro několikaměsíční odklad konkurzu na nového ředitele jsou prázdniny. Podle Pejchalové dočasné vedení školy nebylo schopné poslat jména členů do konkurzní komise. „Zástupce ředitele neprojevil žádnou mimořádnou snahu s krajem komunikovat,“ prohlásila radní.

To však Semík odmítá. „Žádný požadavek na to, abychom zvolili členy konkurzní komise, nám nikdo neposlal. Kontroloval jsem datovou schránku i o své dovolené, nic takového mi ale nepřišlo,“ hájí se.

Zástupce ředitele dokonce tvrdí, že se v průběhu prázdnin pokoušel jednat s vedoucí krajského odboru školství Hanou Polákovou. Ta mu prý na konci července napsala, že se budou snažit vypsat výběrové řízení co nejdříve, ale o konkurzní komisi nepadla jediná zmínka.

„Pak jsem se znovu ptal, jak tedy situace pokročila, a paní Poláková mi jen odpověděla, že nedostala pokyn od rady k vypsání výběrového řízení a že se chystá jiná varianta,“ prohlásil Semík s tím, že právě poté padlo rozhodnutí napsat radním dopis s důvody, proč by brněnská stavební průmyslovka měla zůstat samostatná.

Zatímco ta slučování striktně odmítá, Střední škola polytechnická ho nezavrhuje. „Optimalizace školství je dlouho řešený problém, a jak rozhodne kraj, tak budeme konat. Neměl bych se spojením škol problém,“ uvedl ředitel školy v Jílové ulici Andrzej Bartoś.

Studenti brněnské průmyslovky stavěli mosty ze špejlí (18. 9. 2017)