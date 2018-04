Hnutí Slušní lidé hrozí pokuta a konec. Kvůli nejasnému financování

Letošní lhůta pro odevzdání zprávy o finacování uplynula 1. dubna. Není tak jasné, kdo platí chod hnutí Slušní lidé, jež je velmi aktivní na sociálních sítích, kde má tisíce sledujících. Nic se neví ani o jeho sponzorech.

„Zahájíme správní řízení a vyzveme je, aby to do patnácti dnů napravili,“ popsal další postup Tomáš Hudeček, člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Slušní lidé neodevzdali jen zprávu za loňský rok, ale nedodali ani tu za rok 2016.

„Zákonné povinnosti plníme, tak to Slušní lidé dělají,“ uvedl předseda hnutí Zdeněk Pernica. Na otázku, zda a kdy tedy zveřejní sponzory, ale neodpověděl.

Hnutí tak hrozí pokuta až dva miliony korun a zároveň s tím úřad pro dohled nad stranami podá ministerstvu vnitra návrh na pozastavení činnosti.

Ten musí ještě schválit Sněmovna, vláda a konečné rozhodnutí je na Nejvyšším správním soudu. Kdy padne verdikt, zatím není jasné.

„Dle plánu nelegislativních úkolů vlády se projednání návrhů na pozastavení činnosti některých stran a hnutí kvůli nepředložení výročních zpráv za roky 2016 a 2017 předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku,“ sdělil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

To by teoreticky mohlo zkomplikovat ambice Slušných lidí zúčastnit se letošních komunálních voleb, do nichž chce nasadit kandidáty v Brně a některých městských částech. Pokud totiž soud návrh na pozastavení činnosti schválí, hnutí by nemělo vyvíjet žádnou jinou činnost, než jaká směřuje k napravení nedostatků. Tedy ani kandidovat ve volbách nebo vést kampaň.

Nezveřejnili ani transparentní účet

Už před několika týdny Slušní lidé dostali pokutu sedm tisíc korun za porušení další zákonné povinnosti - nezveřejnění transparentního účtu. „Pokutu jsme pochopitelně zaplatili hned, jak nám byla doručena. Za chyby se platí, to platí v politice obecně a věříme, že toto bude naše jediné opomenutí,“ dodal Pernica.

Hnutí vzniklo v lednu 2016 kolem brněnského kickboxera Zdeňka „Gaunyho“ Pernici. Mezi jeho členy a příznivci jsou lidé blízcí bojovým sportům, soukromým ochranným službám či fotbaloví fanoušci. Chodí protestovat na zastupitelstva a natáčejí videa, kde mimo jiné vyhrožují politikům.

Upozornili na sebe tvrdou kritikou sociálních projektů města či bojem proti domnělé islamizaci Brna.

Ministerstvo vnitra je loni zařadilo na seznam extremistických organizací. „Personální substrát skupiny tvoří mimo jiné i osoby s neonacistickou či chuligánskou minulostí,“ konstatovalo ministerstvo ve zprávě. Hnutí za to na ně podalo loni v říjnu žalobu.