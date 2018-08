Žít Brno chce schválit plán proti bezdomovectví, zbytek koalice couvá

Plán hnutí Žít Brno na zabydlování lidí ohrožených bezdomovectvím sbírá uznání v Česku i Evropě. Projektem, podle něhož nemá žádná rodina v Brně do osmi let bydlet v nevyhovujících objektech, jako jsou ubytovny, se už inspirovali třeba v Praze či Liberci. Jenže zároveň u řady lidí vyvolává kontroverze, protože například počítá s využitím městských bytů pro bezdomovce.

Před blížícími se komunálními volbami se plán stává ožehavým tématem pro politiky. Městská rada tak dnes nejspíš zažije bouřlivé jednání.

Do sporu s koaličními partnery, zejména nejsilnějším hnutím ANO, se totiž dostal náměstek pro sociální oblast Matěj Hollan (Žít Brno). Právě on na radu přinese ke schválení materiál, kvůli němuž byl ochotný se v zimě vzdát resortu dopravy.

„Z koaličních jednání jasně vyplynulo, že tato koalice schválí akční plán ukončování bezdomovectví. Věřím, že koaliční partneři, zejména hnutí ANO, které zimní změny v koalici iniciovalo, svá slova dodrží,“ prohlásil Hollan.

Nechápu ten překotný spěch, říká primátor

Jenže velkou podporu čekat nemůže. Proti materiálu – tak jak je formulovaný – mají výhrady prakticky všechny koaliční strany.

„Projekt dlouhodobě podporujeme. Ale myslíme si, že je třeba jej rozšířit na další potřebné skupiny a konkrétně definovat peníze. Je pro mě překvapení, že Žít Brno chce akční plán předkládat už na této radě. Vždyť ještě není ani vyhodnocení pilotního projektu. Nechápu, na co ten překotný spěch. Nechci říkat, jak budeme hlasovat,“ nechal si zadní vrátka primátor Petr Vokřál (ANO).

Ani dalším radním se nelíbí především fakt, že se akční plán zaměřuje jen na situaci rodin, ale neřeší třeba seniory či handicapované. „Nemůžeme zapomenout na všechny ostatní lidi v tíživých podmínkách. Neumím proto říct, jestli to v této podobě podpoříme,“ reagoval podobně jako Vokřál také jeho náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL).

A dalším sporným bodem je skutečnost, že kvůli sociálnímu projektu by měl magistrát odebírat uvolněné byty městským částem – v takzvaném celoměstském zájmu. „Pokud má něco takového nastat, měla by platit dohoda s městskými částmi. Ta ale není,“ uvedl Tomáš Koláčný z Pirátů, dosavadních spojenců Žít Brno. Přesto podle svých slov pro návrh „ruku asi zvedne“.

Jasnou podporu slíbil svým jedním hlasem jen náměstek primátora Martin Ander (Zelení). „Také si ale myslíme, že plán má řadu dalších otazníků, třeba podle jakých kritérií se budou lidé do bytů vybírat,“ neodpustil si ani on výtku.

Jestli akční plán na ukončení bezdomovectví rodin v Brně nakonec projde, je tak nejasné. Už jen hlasy ANO a lidovců, kteří mají v radě většinu, ho můžou snadno smést ze stolu. A přestože schválení projektu bylo Hollanovou podmínkou pro to, aby přepustil hnutí ANO resort dopravy, mnoho trumfů v rukou nemá. „Můžeme maximálně vyvolat koaliční jednání, to ale měsíc před volbami nemá příliš velký smysl,“ uvědomuje si Hollan.

ODS a ČSSD věří ve volební úspěch. Pak přijde škrtání

Ambiciózní plán, který má během osmi let stát magistrát kolem třinácti milionů korun, navíc debaty nejspíš neminou ani v budoucnu. Není totiž jisté, že město bude v oceňovaných sociálních projektech pokračovat i po volbách.

Nová koalice může plány Žít Brno rozmetat. Výhradami se totiž netají ani jedna ze dvou hlavních opozičních stran ODS a ČSSD, které se po čtyřleté odmlce chtějí vrátit zpátky na radnici.

„Musí se více pracovat na výběru lidí. Byty totiž dostávají i ti, kteří na to nejsou připraveni, takže se z nich pak stávají neplatiči. Ani si neuvědomují, jak se mají chovat, takže to neprospívá sousedským vztahům. Padají stížnosti na hluk nebo nepořádek,“ řekl šéf brněnské ČSSD a její volební lídr Oliver Pospíšil s tím, že pokud se strana dostane do koalice, chce akční plán předělat.

A na to stejné se chystá také ODS. „Plán podrobíme revizi, protože z našeho pohledu obsahuje několik smysluplných projektů, ovšem i takové, které nepovažujeme za vhodné podporovat,“ podotkla jednička ODS Markéta Vaňková.