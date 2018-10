Nepovede běžný život, potvrdil soud odškodnění žákovi zavalenému náhrobkem

Krajský soud se v plné míře ztotožnil s rozhodnutím Okresního soudu ve Vyškově, který padl zhruba před rokem, ale škola se proti němu odvolala. „Soud rozhodl správně a my se s jeho rozhodnutím ztotožňujeme,“ uvedl předseda senátu Jaroslav Burian.

Krajský soud už neřešil otázku zavinění školy, která byla podle dřívějších rozhodnutí soudů jasná, zabýval se pouze výší odškodného. Podle Buriana ponese mladý muž následky celý život a psychicky se s nimi musí srovnávat.

Nic na tom nemění ani to, že dnes vrcholově hraje stolní tenis, ani to, že řídí auto.

„Jde o sport pro tělesně postižené, který mu jako jediný zbyl, přestože měl nastartovanou fotbalovou kariéru. Úraz utrpěl v době, kdy byl ještě chlapec, a teprve teď mu dochází, co vlastně pro něj znamená, že nebude moci vést běžný rodinný život. A ani to, že není poškozený mentálně, neznamená, že se nemusí se svým hendikepem celý život psychicky vyrovnávat. Odškodnění je reálné,“ uvedl soudce Burian v odůvodnění, kterým reagoval na odvolání žalované strany.

První zástupkyně školy se k rozsudku nevyjádřila, škola ještě může do dvou měsíců podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Nepředpokládám, že by k tomu došlo, ale nevylučuji to. Částka je to vysoká, ale protože soud probíhal několik let a směřoval k tomu, že nakonec budeme platit, jsme na to připravení. To, co nepokryje pojistka, zaplatí zřizovatel - město Rousínov - ze svého rozpočtu. Již dříve o tom rozhodlo i zastupitelstvo,“ uvedl ředitel ZŠ v Rousínově Jiří Kyjovský.