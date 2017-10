Za vraždu pětiměsíčního syna dostala 15 let vězení. Měl proraženou lebku

Tragická událost se stala 14. listopadu loňského roku. Do jednoho z brněnských bytů přijeli záchranáři a našli tam těžce zraněného kojence, kterému už nešlo pomoci. Když přijel lékař, dítěti selhávaly životní funkce.

Z vraždy státní zastupitelství obžalovalo matku kojence. „Sestavili jsme časovou osu, podle které nemohl chlapce zranit nikdo jiný,“ konstatovala žalobkyně Eva Žďárská.

Právě obhájce ženy uváděl, že mohl vraždil někdo jiný. Třeba druh obžalované, se kterým má žena dvě starší děti. Nejmladší chlapec nebyl jeho, narodil se po krátkodobém vztahu obžalované s jiným mužem.

Vrah jednal v afektu, tvrdí státní zástupkyně

Podle Žďárské byl ale druh obžalované v době činu v práci a neměl závažné důvody, aby malé dítě třikrát velkou silou uhodil. „Viník jednal v afektu, který nějak vznikl,“ poznamenala.

Soud se nakonec přiklonil k verzi, že dítě skutečně nemohl zavraždit nikdo jiný. „K dispozici jsou kamerové záznamy i informace, které jasně dokazují, že partner obžalované byl v práci,“ konstatovala soudkyně Dagmar Bordovská.

Dvaadvacetiletá žena už před porodem tvrdila, že se nezvládne starat o třetí dítě. Od začátku k němu neměla vřelý vztah. Chlapec po porodu ležel dva měsíce v inkubátoru a jeho matka o něho nejevila zájem.

Ženě hrozilo až dvacet let za mřížemi, soudci nakonec zvolili mírnější trest, a sice patnáct let. K soudu byly dnes také předvolány soudní znalkyně z oboru psychologie a psychiatrie. Podle nich má žena nižší intelekt, žádnou duševní poruchou ale netrpí.

Verdikt zatím není pravomocný. Obžalovaná je stíhaná na svobodě a pokud rozhodnutí soudu nebude pravomocné, do věznice zatím nenastoupí. To se u lidí obviněných z vraždy stává naprosto výjimečně. Soudy je většinou hned posílají do vazby, aby nemohli utéct či ovlivňovat svědky nebo pokračovat v trestné činnosti.

Soud zohlednil jen hrozbu útěku

V tomto případě je navíc paradoxní, že obžalovaná má další dvě malé děti, s nimiž se dál může stýkat. „Byla ve vazbě necelý měsíc, pak ji krajský soud pustil na svobodu. V té chvíli se mohla vrátit k dětem. Až dodatečně se začalo řešit, že to asi není správné, a tak sourozence úřady přemístily k její rodině, jež bydlí poblíž. I přesto může žena děti pod dohledem příbuzných navštěvovat,“ nechápe žalobkyně Žďárská.



Situace, kdy je člověk obžalovaný z brutální vraždy na svobodě, jsou totiž mimořádné. „Mluvíme asi o jednom případu ze sta,“ uvedla Žďárská.

Potvrzuje to i právník a mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný. „Není to obvyklá situace i vzhledem k vysokému trestu, který obžalovaným z vraždy hrozí,“ poznamenal Šťastný.

A jak se tedy stalo, že se žena obžalovaná z vraždy kojence dostala z vazební věznice a navíc se setkává se svými dětmi? Vše začalo na Městském soudě v Brně, který ji do vazby poslal kvůli obavám, že uprchne nebo se bude skrývat.

Možnost, že může být nebezpečná pro své okolí, ale nezohlednil. „Verdikt obsahuje pouze obavy z útěku. Další možné okolnosti nezmiňuje,“ vysvětlila mluvčí Městského soudu v Brně Petra Hovorková.



Obžalovaná ale podala stížnost a Krajský soud v Brně jí vyhověl. Neshledal riziko útěku. Po necelém měsíci pak žena opustila vazbu. „Soudce může posuzovat jen rozhodnutí, na které si dotyčný stěžuje. Pokud důvodem vazby není možné opakování trestné činnosti, tak k němu krajský soud nemůže přihlížet,“ informovala mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Sigmundová.