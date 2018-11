Muže obviněného z pokusu o otravu sestry a dětí soud zprostil obžaloby

Podle soudu nebylo prokázáno, že skutek spáchal obžalovaný. Muž vinu popíral, hrozilo mu až dvanáct let vězení.

Rozsudek není pravomocný, žalobkyně si ponechala lhůtu pro možnost odvolání, obhajoba se práva odvolání vzdala.

Trestný čin se podle obžaloby stal v polovině loňského června. Muž podle spisu v rodinném domě na třech místech igelitovými pytli ucpal kouřovod z plynového kotle.

Kotel umístěný v koupelně kvůli tomu několikrát denně hlásil chybu a bez správného odvětrávání šly zplodiny do bytu ženy. V něm s ní žily i její dvě děti, třináctiletá dcera a osmiletý syn.

Muž popřel, že by komín ucpal. Uvedl však, že se v té době se sestrou pohádal kvůli tomu, že v garáži rozložila stůl na stolní tenis a on se nemohl dostat k motorce. Problémy s kotlem začaly zhruba od toho dne.

„Nikdy jsem nic takového neudělal, nikdy jsem nechtěl ublížit ani sestře ani jejím dětem. Připouštím, že ty vztahy nebyly ideální, ale nikdy jsem jí nechtěl ublížit,“ uvedl v závěrečné řeči muž.

Obě strany si z důkazů vybraly, co se jim hodilo, řekl soudce

Podle soudu vše, co v hlavním líčení zaznělo, je jen variantou možného, uvedl předseda senátu Aleš Novotný. Podle něj si obě strany z důkazů vybraly, co se jim hodilo, a nebylo prokázáno, že igelity do kouřovodu strčil právě obžalovaný.

Podle obhajoby se nabízí varianta, že igelity do komína strčila sama žena, aby muž byl obviněn.

Příčinu potíží s kotlem našel později kominík. Žena uvedla, že měla i s dětmi v týdnu po hádce zdravotní komplikace. Řekla, že se jim v koupelně točila hlava a bylo jim špatně.

Nestalo se ale nic vážného. Žena a děti mohly v krajním případě zemřít na otravu. Otrava oxidem uhelnatým nastává po vdechnutí většího množství této látky.

Prvními příznaky otravy jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. V případě otravy člověk kolabuje nedostatkem kyslíku. Vnitřně se udusí, když se na krvinky místo kyslíku naváže oxid uhelnatý.