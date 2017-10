Pětiměsíčního chlapce podle obžaloby zavraždila matka, dostal rány do hlavy

Podle krajské státní zástupkyně Evy Žďárské ženě pravděpodobně ujely nervy a dítě o něco uhodila. „Už před porodem si vsugerovala, že péči nezvládne. Má ještě dvě nezletilé děti,“ uvedla.

V inkriminovaný den žena dokonce kontaktovala Klokánek, kde se starají o odložené děti. Chlapce tam zřejmě plánovala umístit, v ten den stále brečel a matka byla stále nervóznější.

Mrtvý kojenec byl nalezen v listopadu v bytě v centru Brna (psali jsme zde). „Zemřel na vážná zranění hlavy,“ konstatovala státní zástupkyně.

Obžalovaná odmítla odpovídat před soudem na dotazy. Pouze uvedla, že by svému synovi neublížila. „Je mně to líto. Co se stalo, nebylo úmyslné,“ prohlásila.

Soud předvolal i jejího druha, se kterým má dvě předešlé děti. A také matku obžalované. Oba dva odmítli vypovídat.

Ženě hrozí až dvacet let za mřížemi.