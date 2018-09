Z lékařova koníčku vyrostla soukromá zoo, chlubí se několika mláďaty

Obrovská želva ostruhatá ospale mžourá do posledních letních slunečních paprsků, její vajíčka se zatím vyhřívají v inkubátoru. Z jednoho už se vyklubala malá želvička. Zatímco její mámu by sotva odvezli v zednických kolečkách, ona se hravě vejde do dlaně.

Nad želvím královstvím rychle proběhne lemuří rodinka „mostem“ mezi jednotlivými výběhy. Vedle se kolečkem citrusu přichází pochlubit zvědavá malpa. A když se přejde přes polní cestu, ve výběhu tam na ještě pořád vratkých nožkách pobíhá tříměsíční velbloudí holka.

V sedlecké zoo, která teprve minulý týden otevřela, si ji doslova vypiplali. Ve dne v noci se zdejší zaměstnanci střídali při krmení z láhve, jelikož její matka ztratila mléko.

To, co před lety začal budovat zdejší lékař Igor Šimek, dostalo konečně oficiální nálepku. „Status zoo jsme získali prozatím na dva roky, což je u nových zoo běžná praxe,“ vysvětluje zdejší zoolog Tomáš Hylák.

Licenční komise složená z ředitelů jiných zoo, veterinářů, zástupců ministerstev zemědělství a životního prostředí posuzovala výživový stav zvířat, zabezpečení výběhů a třeba i úspěšnost při odchovech. Sedlecká zoo zejména v tom posledním bodě nemohla selhat. Jen letos se může chlubit hned několika mláďaty.

„Lemuři vari mají trojčata, většinou se rodí jen dvě mláďata. Máme snůšku pětadvaceti vajíček želvy ostruhaté, čtyři mláďata dikobraza srstnatého, štěňata má i dingo australský a náš další opakovaný úspěch je tříměsíční samička velblouda dvouhrbého jménem Najla,“ vyjmenovává Tomáš Hylák.

Přibudou plazi i jaguáři

Tam, kde se nyní rozkládá skoro tříhektarová zoo, bylo ještě před třinácti lety obyčejné pole. Na něm pak Igor Šimek zbudoval jedinečný chov.

V první části je na padesát exemplářů opic, ale třeba i mýval, mara, voliérové ptactvo, či několik druhů jeřábů. Druhou pak tvoří umělý ostrov pro vodní drůbež obklopený vodním kanálem, nad kterým se tyčí vzrostlé stromy – všechny jsou uměle vysázené. A kolem něj jsou pak výběhy kopytníků: od zeber přes antilopy až po velbloudy dvouhrbé.

Zoo se bude co do druhové skladby dále rozrůstat. Přibýt by měla ještě expozice plazů a také pavilon drobných šelem. „Z pavilonu budou šelmy přemostěním přebíhat nad lidmi do venkovního výběhu,“ naznačuje Tomáš Hylák.

Zatím nemá zoo pravidelnou otevírací dobu. Limituje ji počasí. S ochlazením se totiž opice musí ukrýt z venkovních výběhů do zimovišť. Potenciální návštěvníci by tak měli sledovat facebookový profil, webové stránky se připravují.

Postupně bude přidávat třeba i programy pro veřejnost a školy. „Připravujeme přednášky, komentované krmení zvířat a dokončujeme také environmentální středisko, kde bude zasedací místnost s plátnem a kde se budou konat vzdělávací programy,“ popisuje zoolog nové zoo. Už nyní spolupracuje třeba s mikulovským stacionářem Biliculum, cílit bude i na školy.