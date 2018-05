Značka na cyklostezce baví Hodonín. Dělníci ji špatně poskládali

„Nevím, jestli se smát, nebo puknout vzteky,“ komentoval obrazec místostarosta Hodonína Jiří Janda (ČSSD), pod něhož spadá odbor dopravy.

Značka je v Purkyňově ulici na místní cyklostezce kousek od nemocnice směrem ke hřbitovu. Upozorňuje na úsek pozemní komunikace se zvýšeným výskytem pohybu chodců po okraji vozovky.

Nedávno dělníci část chodníku, na němž je značka namalovaná, museli předláždit. Když dlaždice vraceli zpátky, už ale nepřihlédli k tomu, aby barevné cihly poskládali správně.

„Dlaždiči u toho asi nepřemýšleli. Je mi jedno, kdo za to může, nebudeme se na nikoho vymlouvat. Budu požadovat navrácení do původního stavu. Ať to přeloží, nebo namalují znovu, každopádně blbce z lidí nedělejme,“ rozčiloval se Janda.

Podle úředníků z hodonínského investičního odboru stavba zatím nebyla oficiálně převzata a vyřešená by měla být nejpozději v červnu.