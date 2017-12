Rok, který pozlatil Brno. Na které sportovní události se bude vzpomínat?

Vzdát poctu tenisové legendě Janě Novotné přijel do Brna na její pohřeb i šéf Wimbledonu, hokejová elita se pod Špilberk sjela k rozlučce Martina Havláta s kariérou. Redakce MF DNES vybírá z událostí v kraji ty, o kterých se mluvilo nejvíc.

Modrobílá jízda

Vjezdem historického autobusu do centra města vyvrcholila v Brně hokejová euforie, rozpoutaná extraligovou Kometou. Na začátku roku se její výkony zvedly tak, že postoupila přímo do čtvrtfinále play-off a v něm nemilosrdně srážela jednoho soupeře za druhým. Spartu vyřadila 4:0, Hradec Králové 4:2 a v boji o zlato Liberec znovu 4:0. V dubnu město žilo jen hokejem, na oslavu na Zelném trhu se v chladném počasí a za mrholení sešlo víc než deset tisíc lidí. Mužstvo kolem Martina Erata tam přivezl speciálně vyzdobený autobus, vedení s majitelem Liborem Zábranským v čele vyrazilo na rolbě. Mistrovský titul se v Brně slavil po 51 letech.

Jágr na Havlátově loučení

Bylo krátce po olympijském hokejovém turnaji v Salt Lake City, když Jaromír Jágr vyprávěl novinářům: „Já v nároďáku věčně nebudu. Kluci jako Martin Havlát to převezmou.“ O patnáct let později v létě tohoto roku přijel Jágr do Brna stále jako aktivní hráč (byť v tom čase právě bez smlouvy v NHL) na Havlátovu rozlučku. Nadaný, ale zraněními provázený útočník se po neúspěšném pokusu o comeback v dresu Komety rozhodl pověsit brusle na hřebík. Na rozdíl od Jágra, který dál hraje... při rozlučkovém utkání brněnskou arénu vyprodala řada skvělých osobností, mezi tréninky v Arsenalu dorazil dokonce fotbalový brankář Petr Čech. Takhle vybraná sportovní společnost předtím ani potom v Brně letos na jednom místě v jeden čas nebyla.

Habanec terčem hněvu

Důležité události nemusí nutně být v něčem nové nebo neopakovatelné. Kolem fotbalové Zbrojovky způsobilo největší poprask to, co se v klubu opakuje pravidelně – v nejvyšší soutěži bylo mužstvo zase za otloukánka. Symbolem rozčarování se stal trenér Svatopluk Habanec, jehož slibům o atraktivním útočném fotbale fanoušci napřed tleskali, ale později jim přestali věřit a nakonec je iritovaly stejně jako výsledky brněnského týmu. Na jaře se s obtížemi zachránil, podzim začal stejně bídně a po 4. kole si rowdies před stadionem v Olomouci po debaklu 0:3 na Habance počkali, aby si s ním krizi vyříkali z očí do očí. Z posledního místa v tabulce (a po vyřazení z poháru od třetiligového HFK Olomouc) byl trenér odvolán, uklidnění a optimismus pak na závěr podzimu přinesl zkušený kouč Roman Pivarník.

Hostem šéf Wimbledonu

Nestává se často, aby do Česka, navíc soukromě, vyrazil první muž tenisového Wimbledonu. Philip Brook, nejdůležitější osoba slavného All England Lawn Tennis Clubu, přiletěl do Brna ve smutné záležitosti, rozloučení se zesnulou Janou Novotnou. Nesmírně oblíbenou tenistku přemohla ve 49 letech rakovina a sbohem jí do města, kde na kurtech začínala, přijely dát osobnosti jako Jan Kodeš, Petra Kvitová, Karel Nováček nebo Helena Suková.

Juška lámal rekordy

Český dálkař Radek Juška ve finále MS v Londýně

Rodák ze Staroviček na Břeclavsku dokázal zlomit jeden z nejstarších atletických rekordů. Na mítinku v Turnově skočil Radek Juška 829 centimetrů, čímž po devětadvaceti letech o čtyři centimetry překonal české maximum v podání Milana Mikuláše. To však pro 24letého dálkaře nebylo všechno a na Světové letní univerziádě na Tchaj-wanu skočil v kvalifikaci 831 centimetrů! Univerziádu pak i vyhrál a na konci sezony mu ve světových tabulkách patřilo sedmé místo. Z Evropanů byl lepší jen Rus Meňkov. Na Instagramu mu gratuloval i olympijský vítěz Greg Rutherford.

Nečas v 1. kole

Velkého úspěchu se dočkal brněnský hokej na draftu NHL, kde si Martina Nečase vybrala z 12. místa Carolina. Velký talent českého hokeje si za Hurricanes zahrál v několika přípravných zápasech a krátce se mihl i v NHL, poté však zámořskou misi přerušil a vrátil se zpět do Komety. V roce 2017 se Nečas zúčastnil hned tří velkých vrcholů: zahrál si v play-off extraligy, na MS do 18 let a hraje i na právě zahájeném MS dvacetiletých v Buffalu.

Radost z postupu na ME

Ve vynikající atmosféře v Králově Poli si došli čeští házenkáři pro postup na ME. Ve svém klíčovém zápase porazili Island 27:24, což jim v součtu s dalšími výsledky zajistilo letenky na šampionát. Na stvrzení postupu musel národní tým čekat po výhře nad Islandem dva dny a oslavil ho rovněž v Brně, kde čekal na cestu k poslednímu duelu ve skupině do Makedonie. Hráči sice popustit uzdu euforii tolik nemohli, ale trenéři tehdy v centru města úspěšnou házenkářskou etapu uzavřeli naprosto reprezentativně.

Grand Prix vydělala

Přes déšť během nedělních závodů a celkovou návštěvu znovu pod hranicí 200 tisíc diváků (193 834) oznámili organizátoři motocyklové Grand Prix v Brně poprvé zisk. Hospodaření mamutí akce skončilo letos v plusu o čtyři miliony korun. Díky masivní finanční podpoře státu, kraje a města, které do akce daly přes 100 milionů korun, neskončila Velká cena v červených číslech. Na vstupenkách se vybralo 72 milionů korun, o osm milionů více než loni.

Žabiny vyhrály pohár

Bývalá bašta evropského basketbalu se po letech útlumu prosadila alespoň na domácí scéně. Po závěrečném turnaji Českého poháru, který Žabiny ve své hale Rosnička pořádaly, parta kolem doyena českých basketbalových trenérů Jana Bobrovského pozvedla pohár pro vítězky. Ve finále navíc ve vyhecovaném derby Žabiny porazily tým z Králova Pole 88:81.

Osobnost v Hodoníně

Respektovaná hokejová persona zakotvila na střídačce druholigových Drtičů z Hodonína. Tamní tým převzal jako trenér Roman Čechmánek, šestinásobný vítěz extraligy, trojnásobný mistr světa a olympijský vítěz z Nagana. Pro Čechmánka šlo o návrat na známá místa. Na přelomu 80. a 90. let minulého století v Hodoníně chytal a začínal tam svoji výjimečnou kariéru, před čtyřmi a půl lety zde vypomáhal jako trenérský asistent. V roli hlavního kouče drží Hodonín na druhém místě druholigové skupiny Východ, odkud prohání vedoucí Porubu.

Hustopeče v desítce

Tradiční mezinárodní halový výškařský mítink Hustopečské skákání se výrazně prosadil v konkurenci ostatních atletických akcí. Za rok 2016 jej nejprestižnější atletický statistický server All-Athletics.com letos zařadil na desáté místo na světě. Hodnotí se mítinky, které se specializují pouze na jednu vybranou disciplínu, případně omezený výběr disciplín. K ocenění pomohl organizátorům svým výkonem vítězný Ital Gianmarco Tamberi, jehož výkon 238 cm vyrovnal rekord mítinku Rusa Uchova a znamenal nejlepší světový výkon roku v hale.