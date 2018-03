Za připoutání v bunkru čtyři roky vězení. Vrchní soud vrátil původní trest

Odvolací soud totiž muži loni v květnu uložil 18 měsíců a změnil právní kvalifikaci na méně závažný čin - omezování osobní svobody. Věc mu ale vrátil na základě dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana Nejvyšší soud.

„Právní kvalifikace soudu prvního stupně je správná, my se s tím ztotožňujeme. Trest je ukládán v sazbě od dvou do osmi let. Pokud tedy soud prvního stupně uložil trest odnětí čtyř let, je trest odpovídající,“ uvedl předseda senátu Vladislav Šlapák.

Původně čelil Pospíšil obžalobě z pokusu o vraždu. Krajský soud v Brně jej poslal na čtyři roky do vězení za zbavení osobní svobody, vrchní soud ale poté čin překvalifikoval pouze na mírněji postihované omezení osobní svobody, což se Zemanovi nelíbilo.

Šéf žalobců připomněl, že muž byl v bunkru sice uvězněný jen několik desítek minut, šlo však o dílo náhody, že vyvázl. Jeho volání o pomoc z bunkru uprostřed polí totiž zaslechli lidé, kteří mu pomohli. Intenzita zásahu do osobní svobody spoutaného muže byla podle soudců poměrně značná.

Bylo chladno a připoutaný nebyl řádně oblečen

Žalobce Jaroslav Kandráč považoval trest pro Pospíšila za nepřiměřeně mírný.

„Poukázal bych na promyšlenost jeho jednání, vylákání a sofistikovanou přípravu, který byla završena tím, že muže nechali na místě svázaného ke zdi. Šlo o noc na konci října, teplota byla kolem osmi až devíti stupňů. Poškozený nebyl přiměřeně oblečen, pachatelé mu vzali telefon a z bunkru mu čouhala pouze hlava,“ uvedl žalobce.

Obhájce naopak žádal, aby byl jeho klient zproštěn viny. „Nemám s tím nic společného,“ uvedl Pospíšil.

Soudci už dříve uvedli, že důkazní situace v případu je velmi chudá, nevypovídali ani obžalovaní ani poškozený. Pospíšil má za sebou tři odsouzení, naposledy si odpykával trest za porušení domovní svobody.

Případ druhého obžalovaného dosud nebyl projednán

Incident se stal na konci října 2015. Podle obžaloby dvojice útočníků z přesně nezjištěných důvodů vylákala oběť před brněnskou prodejnu Bauhaus. Pod záminkou projížďky přiměli muže nasednout do auta. Poté odjeli za obec Olbramovice, kde ho přivedli do bunkru.

Přes fyzický odpor jej připoutali řetězem a dvěma zámky k traverze ve zdi. Druhým koncem mu spoutali kotníky. Podle žalobce poté z místa odjeli a nechali ho tam s tím, že uvnitř zůstane tři dny, nedostatečně oblečený a bez mobilního telefonu.

Případ druhého obžalovaného Jiřího Procházky už dříve vrátil vrchní soud zpět k projednání krajskému soudu. Podle odvolacího senátu je důkazní materiál vůči Procházkovi slabý. Jeho případ dosud nebyl projednán.

Za zločin zbavení osobní svobody Pospíšilovi hrozily dva roky až osm let, za omezování osobní svobody je sazba podstatně nižší, a to maximálně dva roky vězení.