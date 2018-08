Znojemský stadion má problém s chlazením, led v něm bude až na konci září

15:40 , aktualizováno 15:40

Až se v září rozjede nová hokejová sezona, znojemský tým bude ještě na suchu. A to doslova. Orlům totiž bude chybět to základní, co k hraní potřebují - ledová plocha. Kvůli komplikacím při obměně chladícího zařízení bude kluziště připraveno až poté, co Znojmu začnou zápasové povinnosti v mezinárodní EBEL.