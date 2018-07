Ze Stanley Cupu už mě bolí ruce, zvolal hokejista Kempný v Hodoníně

Za zvuků bubnů a hromového aplausu téměř zaplněných tribun vkročil v pravé poledne Michal Kempný na plochu hodonínského zimního stadionu. V rukou třímal kus kovu, po kterém touží každý hokejista – bájný Stanley Cup.

„Už mě z něj bolí ruce,“ pronesl na pódiu hráč Washingtonu, který letos NHL vyhrál.

„V Hodoníně Stanley Cup nikdy nebyl a jsem rád, že můžu poprvé ukázat pohár lidem, kteří mají zájem ho vidět,“ prohlásil rodák z jihomoravského města.

Nejslavnější hokejová trofej světa dorazila „inkognito“ v pondělí odpoledne z Moskvy, kde si s ní užíval ruský kapitán týmu Alexander Ovečkin.

Kempný se se pohárem, který jako každý hráč vítězného týmu dostal k dispozici na jeden den, kochal nejprve v soukromí.

„Včera jsem si pohár užil v rodinném kruhu a musím říct, že jsem si chtěl najít chvilku, kdy budu s pohárem sám a trošku si uvědomím, co jsme dokázali. To jsem udělal a dnes už to bude pro fanoušky,“ prozradil sedmadvacetiletý obránce.

Vzácná trofej necestuje sama, ale doprovází ji početná eskorta.

„Je tady štáb z Washingtonu, který to má celé na starosti, celkem sedm lidí. S pohárem pak jezdí dva lidi ze Síně slávy, kteří ho hlídají,“ přibližuje Kempný.

Do postele s pohárem neulehl

Na sociálních sítích se průběžně objevují snímky, které zvěstují, co právě pohár „dělá.“ Ovečkin s ním například ulehl do postele. „Já ne. Pohár na noc vždycky odvážejí, akorát možná Saša má nějaké výjimky,“ usmál se Kempný.

Zámořskou výpravu v pondělí pozval domů. „Mají zařízený hotel, ale včera jsme je samozřejmě pohostili, protože za sebou měli cestu z Moskvy a ještě tři hodiny v autě z Prahy k nám. Dostali český guláš a velmi jim chutnalo,“ líčil Kempný.

Za odměnu si dopřál přednášku o historii hokejového grálu. „Nechal jsem kluky, co hlídají pohár, aby nám o něm řekli všechno možné, protože já sám jsem o něm moc nevěděl. Třeba že Washington bude první, který bude napsaný na novém prstenci, a budeme tam dalších 65 let,“ řekl.

„Pro mě je neskutečná čest, že jsme ten pohár vyhráli, že ho můžu držet, že na něm bude moje jméno. To je něco pro mě neskutečného a pořád si to jen těžko uvědomuju,“ svěřil se bývalý hráč brněnské Komety.

Na pohár se přišly podívat přes dva tisíce lidí

Ráno ještě bez poháru dorazil se svými rodiči na hodonínskou radnici, kde jej přijal starosta. V poledne pak už hokejista Stanley Cup přinesl na hodonínský stadion.

„Vůbec nemám potuchu, kolik se dostaví lidí, ale věřím, že se jich sejde hodně a společně si to všichni užijeme. Moc se těším a myslím, že to bude super,“ prohlásil Kempný.

Zájem byl veliký, fanoušků dorazily přes dva tisíce. Hodonínské oslavy končí v patnáct hodin, v pět odpoledne už se pohár čeká v Brně, které Kempného vystřelilo do velkého hokejového světa.