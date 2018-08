Parkovací revoluce. Od zítřka začínají v centru Brna platit modré zóny

Poprvé se začalo o rezidentním parkování v Brně uvažovat už před osmi lety a platit měl už od roku 2012. To ale nenastalo, termín zavedení se postupně posouval až dodnes. Zítřejší start už ale nikdo neodloží.

Celý srpen si tak postupně vlastníci aut ze středu města vyřizují registrace, aby dál mohli stát v centru Brna. Pracovníci v kontaktním centru na adrese Zvonařka 5 už stihli vyřídit přes tři tisíce požadavků. Zájemce většinou odbavili rychle, v nejvytíženějších časech se však čekání blížilo až k jedné hodině.

„Pokud má člověk všechny potřebné dokumenty, trvá vyřízení žádosti v průměru deset až patnáct minut,“ poznamenal mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Ani včera mezi 16. a 17. hodinou nebyla v kontaktním centru příliš velká fronta lidí a lidé přicházeli na řadu zhruba po čtvrt hodině.

Jak nový parkovací systém bude fungovat? MF DNES shrnuje základní fakta o rezidentním parkováním v jednotlivých skupinách řidičů a objasňuje, kde a jak mohou lidé nově parkovat.

Rezidentům přivezou balík či jídlo až k domu

Kdo má trvalé bydliště v nejužším centru Brna, získává také nárok na vjezd i parkování. Aby ale povolení získal, musí si zřídit přes datovou schránku nebo návštěvou kontaktního pracoviště svou osobní stránku, kde zadá poznávací značku svého auta. Pokud to neudělá, hrozí mu pokuta za neoprávněné parkování.

Rezident navíc sáhne hlouběji do peněženky. Za parkování na ulici zaplatí za první auto 600 korun, za druhé 15 tisíc a za třetí a každé další 30 tisíc. Když je ale rozepíše na více členů rodiny, kteří s ním v domácnosti bydlí, platí stále nejnižší částku. Zdarma je parkovací stání ve dvoře domu. Ani přes novou regulaci nemusí mít strach z toho, že mu nepřivezou poštovní balík či objednané jídlo.

Smůlu ale má, pokud chce, aby až k jeho domu přijela návštěva. Do úplného centra se totiž nerezidenti vůbec nedostanou. Smířit se musí i s tím, že v ulicích ubude parkovacích míst. S vyznačováním modrých zón se museli silničáři držet nových norem, které jsou přísnější.

Nově ale můžou rezidenti přes noc nechávat stát svá auta i na vyhrazených stáních, která si platí některé instituce a firmy. Třeba za krajským soudem v Mozartově ulici.

Firmy si musí připlatit

Centrum Brna je sídlem celé řady podnikatelů. I ti musí absolvovat stejné úřednické kolečko jako rezidenti – tedy vyřídit si povolenku přes datovou schránku nebo navštívit kontaktní centrum. Za první firemní auto zaplatí šest tisíc korun, za druhé a každé další 20 tisíc. Díky registraci pak můžou parkovat ve středu města na stejných místech jako rezidenti.

Podnikatelé, v systému nazvaní jako abonenti, si navíc mohou vyřídit takzvané přenosné parkovací stání za 24 tisíc, například pro své klienty a zákazníky. Nicméně v této první fázi rezidentního parkování, které začne platit od zítřka, ho příliš neuplatní.

Do centra totiž zákazníci firmy nevjedou, můžou zastavit pouze v návštěvnické zóně kolem Rooseveltovy a Benešovy ulice. Jen tam firmy přenosné stání využijí. Jinak jejich klienti musí parkovat dál od historického jádra.

Firma může na systém vyzrát jedině v případě, že má například ve vnitrobloku vlastní místa nebo na ulici vyhrazená parkovací stání. Ta však stojí 30 až 40 tisíc korun ročně. V takovém případě je třeba zákazníkovi vyřídit vjezd, tedy zadat elektronicky do systému jeho poznávací značku s časem příjezdu a odjezdu. Teprve pak klient může do centra.

Pokud už má ale firma v daný moment místa obsazená jinými auty, systém oprávnění k vjezdu nepovolí. Podobně si povolenku musí kvůli zásobování vyřídit provozovny nebo si je zajistí přímo zásobovací společnosti.

Vozíčkáři a motorkáři mají parkování zdarma

Speciální prostor k parkování mají nadále v centru vozíčkáři a další lidé s průkazkami ZTP či ZTP/P. Místa se jim s modrými zónami nijak neruší a jsou k dispozici zdarma. Na ostatních parkovacích stáních však musí zaplatit stejně jako běžní řidiči.

Pokud si zdarma vyřídí povolení k vjezdu do historického jádra města, dostanou se do něj bez problémů. Nemusí se přitom řídit tím, jestli jsou rezidenti, nebo abonenti. Pro ně toto rozdělení řidičů neplatí. Do centra mohou, ačkoliv tam nebydlí nebo nemají sídlo firmy. Do středu Brna se tak dostane i vozíčkář třeba z Břeclavi.

Následně může neomezeně parkovat na místech pro ZTP. Držitelé průkazu označeného symbolem ZTP/P mohou navíc nechat auto i tři hodiny na místech pro rezidenty a abonenty. Dopředu si ale pro takové parkování musí v systému vyřídit oprávnění. Pokud tři hodiny přesáhnou, hrozí jim pokuta.

Volnější pravidla mají také motorkáři. Platí pro ně jen regulace vjezdu do středu města, kam mohou pouze rezidenti či abonenti. Pokud tak někdo bydlí v centru a vlastní motorku, vyřídí si povolení k vjezdu a dál už parkuje zdarma. Ostatní jen v „hraničních“ ulicích, nicméně také nic neplatí.

Ostatní dostanou pokutu

Jste z Králova Pole nebo třeba z Blanska? Pro systém žádný rozdíl. Nikdo z ostatních brněnských částí ani odjinud už do centra autem nemůže. Stejně tak se tam nedostane ani člověk, který sice v historickém jádru Brna žije, ale trvalé bydliště má jinde.

Pokud však v centru vlastní nemovitost, oprávnění získá. Výjimka platí i pro ty, kteří jedou autem do práce a firma jejich SPZ zadá do systému. Mimo povolení se však do centra nedalo téměř dostat ani doposud.

„Cizí“ auta mohla vjet jen do několika málo ulic a do části z nich ještě s omezením – třeba Mozartovy, Veselé či Dominikánské. Do nich se však už od zítřka bez povolení nedostane nikdo. Návštěvníci mají možnost zaparkovat jen v několika „hraničních“ ulicích – patří mezi ně třeba Benešova, Rooseveltova či Za divadlem.

Když na nich řidič odstaví své vozidlo, jeho kroky musí zamířit k parkovacímu automatu. Do něj zadá poznávací značku, naťuká, jak dlouho chce na místě stát, a zaplatí – buď mincemi, či kartou. Bankovky automat nepřijme. První půlhodinu parkování má zdarma, za každou další hodinu pak zaplatí 40 korun.

Placené stání najde i v parkovacích domech v centru a jeho okolí. Útratě se ale návštěvník může vyhnout i legálně: přijede, když systém neplatí – o víkendu nebo ve svátek, někdo z rezidentů mu poskytne volné hodiny na parkování nebo zkrátka nechá své auto dál od centra, kde modré zóny zatím nejsou.

V parkovacích domech chtějí vyčkat. Potom zváží zdražení

Kromě vyčištění centra od aut mají modré zóny pro Brno i další přínos – více peněz do městské kasy. Rezidenti a ještě více abonenti si totiž každoročně musí zaplatit, aby svá auta mohli v centru města zaparkovat. Přesto ale místo přímo u domu zaručené nemají.

Každopádně jejich peníze poputují do takzvaného Fondu mobility, z něhož magistrát slibuje zpět investovat do dopravních opatření a výstavby nových parkovišť.

Na větší příjmy se kvůli zákazu parkování pro návštěvníky mohou těšit parkovací domy v centru a jeho okolí, které zdaleka nejsou plně vytížené. Některé z nich teď v létě hlásí jen poloviční obsazenost.

To je případ i soukromého parkingu pod Janáčkovým divadlem, který nabízí 398 míst. Ceník zde nechávají zatím stejný. S případnými změnami chtějí počkat na to, jak se revoluční novinka uplatní. Stejně k ní přistupuje i Rozmarýn se 110 místy. Parkovací domy spadající pod město zdražení neplánují.

Další peníze díky rezidentnímu parkování přijdou také z pokut. Hlídky brněnských strážníků se budou u vjezdů do centra pohybovat už od zítřka, zatím ale řidiče na nové zákazy pouze upozorní a vše jim podrobně vysvětlí. Od pondělí ale ulicemi centra začne jezdit auto s kamerami, jež podle poznávacích značek odhalí auta, která tam nemají co dělat.

Kontaktním centrum, kde si lidé zařizují registraci, je otevřené od srpna: