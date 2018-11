Většinu startupů zakládají nezkušení lidé, řada z nich do pěti let končí

Právě hodnota Kiwi.com byla loni 18 miliard korun. Vyplývá to z nejnovější studie společnosti Deloitte, kterou si nechal vypracovat český Google, a také z dat Evropské komise. Obě studie nerozlišují kraje, ale regionální rozdělení, pracují tak s osmi územními celky. Pod ten nazvaný Jihovýchod spadá Jihomoravský kraj a Vysočina.

Velmi lichotivý výsledek ale mírní manažer Jihomoravského inovačního centra (JIC) David Marek. Podle něj je průměrný obrat zavádějící indikátor už jen kvůli definici startupu – tedy nové a rychle se vyvíjející společnosti.

„Jen v Jihomoravském kraji vzniklo loni 4 938 právnických osob, které by se v extrému mohly všechny považovat za startupy, nehledě na jejich ekonomické výsledky,“ poukazuje.

Prospěšnější by prý bylo spočítat firmy, které do tří let od založení přesáhly určitou – třeba desetimilionovou – hranici obratu. „To je pak zajímavé číslo. Z klientů JIC to doposud dokázalo čtrnáct firem,“ podotýká.

Nicméně podle žebříčku Evropské komise Regional Innovation Scoreboard předčí Jihovýchodní region v podnikových výdajích na výzkum a vývoj nejen Prahu, ale také celoevropský průměr, který překonává o 15 procent.

Podobně tomu je také v případě peněz plynoucích na jiné inovace mimo výzkum a vývoj, kde se Praha nachází pod průměrem Evropské unie, zatímco Jihovýchodní region nad ním ční o téměř 60 procent.

Naopak v kategorii vyššího vzdělávání a počtu vědeckých publikací si vede podprůměrně. A stejně tomu je v případě inovativních spoluprací mezi malými a středními podniky a jejich vnitropodnikovém zdokonalení.

„Podpora malých a středních podniků a jejich inovací by měla být do budoucna jednou z priorit, na kterou by se Jihovýchodní region měl zaměřit, protože v tomto ohledu zaostává i za českým průměrem,“ poukazuje manažerka vzdělávací iniciativy Grow with Google Ingrid Popovičová.

Většina do pěti let skončí

Že se mezi malými a středními podniky nachází méně těch inovačních než v kategorii velkých společností, je ale podle Marka z JIC přirozené. „Výdaje na vědu a výzkum v podnikatelském sektoru jsou v Jihomoravském kraji skutečně v poměru k HDP vyšší než v Praze a průměr Evropské unie. Jenže jsou generovány zejména velkými firmami, navíc často v zahraničním vlastnictví,“ vysvětluje.

Zajímavá jsou i další zjištění. V naprosté většině jsou zakladateli i výkonnými řediteli startupů vysokoškoláci mezi 20 a 30 lety bez podnikatelských zkušeností. I proto velká většina z nich v prvních pěti letech skončí. Nejčastější příčinou je podle poradenské společnosti pro startupy BDO neexistující poptávka po vyvíjeném produktu i chybně nastavené financování. Může za to mimo jiné fakt, že jen málo startupů vzniká na akademické půdě či ve výzkumných centrech.

Podnikatelé s nápadem přitom mají řadu možností, jak si nechat pomoct. Desítky hodin mentoringu a poradenství nabízí technologickým firmám agentura CzechInvest, krajská hospodářská komora ve spolupráci s platformou Podnikni to! zase pomáhá studentům vybudovat si vlastní startup projektem Playpark Brno. Aktuálně také pořádá workshopy Google for Startups Academy pro začínající startupy Impact Hub Brno. Nejbližší se konají 22. a 29. listopadu.

„Dalším plusem do budoucna je pro startupovou scénu fakt, že nastupující nejmladší generace Z silně inklinuje k drobnému podnikání a jeho brzkému startu,“ uzavírá brněnský analytik společnosti Cyrrus Zdeněk Rosenberg.