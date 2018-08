Developeři jsou v Brně naštvaní na úředníky, že jim zdržují výstavbu

Mezi zásadní změny v novele zákona platné od začátku ledna totiž patří podmínka, že k jakékoliv nové stavební činnosti je potřeba závazné stanovisko odboru územního plánování a rozvoje magistrátu (OÚPR).

A právě tady nastal zásadní problém. Úředníci jsou v Brně zahlcení požadavky a na jejich vyjádření se čeká až půl roku, celý proces se může natáhnout třeba na rok.

Rozzlobení developeři hrozí, že začnou stavět jinde, přestože Brno stále bojuje s nedostatkem bytů.

„To se prostě nedá. OÚPR je absolutně nečinný. Úředníci se k požadavkům staví zády, aby náhodou neudělali chybu a neměli postih,“ je naštvaný brněnský developer Miroslav Vymazal, jehož synové nedávno koupili funkcionalistický palác Typos.

Podobný přístup podle něj jinde v České republice není. „Brno se kvůli takovému chování vůči developerům zakonzervuje a firmy začnou stavět jinde,“ tvrdí.

Chtějí stavět, musí ale čekat na úředníky

Potíže hrozí především firmám, které staví na dluh. „Musí plnit termíny a splácet. Místo toho, aby tedy začaly stavět, čekají, až se úředníci vyjádří,“ poznamenal Vymazal.

Nespokojení stavebníci se obrací s dotazy i na městské části. A stížnosti řeší i krajský odbor územního plánování a stavebního řádu.

„Stěžují si, že úředníci nedodržují zákonem stanovený termín,“ přiblížila vedoucí odboru Eva Hamrlová.

Náměstek brněnského primátora pro územní plánování Martin Ander (Zelení) potíže přiznává. Podle jeho slov úředníky svými požadavky zahltil stavební úřad, který chtěl vyjádření i k marginálním věcem.

„Tak trochu zaspal stát. Dal sice úřadům územního plánu novou kompetenci, ale zároveň jim nebyl schopen říci, jakým způsobem ji mají vykonávat,“ vysvětlil Ander, proč úředníci nebyli schopní vydávat stanoviska v zákonné lhůtě. Tedy do třiceti dnů.

Nabrali nové úředníky, aby stíhali

První metodický pokyn dostali až na konci května. „Do té doby panovaly pochybnosti ze strany stavebních úřadů, kdy je skutečně nutné mít závazné stanovisko odboru územního plánování. A protože byli opatrní, tak po nás chtěli vyjádření ke všemu. U jakékoliv blbosti, třeba změny kolaudačního rozhodnutí, kdy si někdo jen předělal místnost. Co k tomu můžeme říci, když už budova stojí?“ dodal Ander a přiznal, že také evidují stížnosti developerů.

Zároveň slíbil, že se situace zlepší. Magistrát už přijal několik opatření, která k tomu mají pomoci.

„Rozhodli jsme odbor územního plánování personálně posílit o osm míst a okamžitě jsme vypsali výběrové řízení. Většina pozic je již obsazených,“ přiblížil Ander jednu ze změn. Navíc došlo k omezení úředních hodin OÚPR na pondělí a středu, aby měli úředníci více času na vyřizování požadavků.

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) dokonce v prvním pololetí letošního roku klesl na jižní Moravě počet dokončených bytů. Bylo jich celkem 1 668, to znamená o 370 méně než za prvních šest měsíců loňského roku.

Na počtu dokončených bytů v celé republice se kraj podílel 11,2 procenta, ve srovnání krajů byl počet dokončených bytů třetí nejvyšší. Jižní Morava je spolu s Prahou jediná, kde dokončená bytová výstavba poklesla.

Vedoucí odboru dostal v minulosti pokutu od komory architektů

Obtížnou situaci se s brněnským magistrátem snaží řešit předseda správní rady Asociace brněnských architektů a stavitelů Marek Vinter. „Zatím jsem ale z jejich strany žádnou pozitivní změnu nepocítil,“ poznamenal.

Podle Vymazala je navíc nevhodné, aby v čele strategicky důležitého odboru územního plánování seděl člověk, kterého Česká komora architektů vyloučila ze svých řad.

S Dušanem Novotníkem totiž vedli disciplinární řízení. Proč, to ale komora odmítla komentovat. Na svých stránkách pouze uvádí, že udělila pokutu, výši nespecifikovala.

Novotník tvrdí, že neví, o co se jedná, protože se o to nezajímal. „Měl jsem vážné rodinné problémy a komoře jsem se nevěnoval. Musím se podívat, o co šlo. Nicméně na mou kompetenci vést odbor to nemá vliv,“ reagoval.