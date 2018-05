Stěhování Romů z ubytovny budí emoce, obyvatelé Červeného kopce mají obavy

„Přesun bude probíhat postupně, chceme, aby to šlo maximálně v klidu. Nechceme jitřit další emoce,“ uvedl sociální pracovník z IQ Roma servis Jan Milota.

Organizace zabývající se začleňováním Romů do většinové společnosti je v kontaktu s obyvateli ubytovny na „Šámalce“, kteří se do těžké situace dostali kvůli dluhům provozovatele zařízení.

Během dneška by se mělo do areálu přesunout osm rodin, to je 44 lidí, z nich velká část dětí. V pavilonech bývalé LDN, kterou spravuje Nemocnice Milosrdných bratří, najdou útočiště do doby, než se jejich situace vyřeší. Nejdéle však na čtyři měsíce.

Krok odsouhlasilo na svém středečním jednání vedení města a ocitl se i na programu zastupitelstva Brna-střed, na jehož katastru areál leží. Právě jednání zastupitelstva městské části poznamenala rozvášněná atmosféra, kterou sem vnesly desítky odpůrců stěhování.

Je to jen nouzové přístřeší, ujiišťuje ředitel nemocnice

Ti měli s sebou i petici s téměř tisícovkou podpisů „Za zachování genia loci na Červeném kopci“. V jejich příspěvcích zaznívaly obavy o zdraví těch, kteří by se měli do starého a stavebně nevhodného areálu uchýlit, i strach o vlastní majetek a klidný život středostavovské čtvrti, kde chce město podle obyvatel zřídit ubytovnu pro Romy.

„Moje děti musejí denně čtyřikrát projít kolem areálu. Kdo je bude vodit do školy, když jsme v práci? Mám čekat, až přijdou domů bez bot, mobilu a se slzami v očích,“ plakala jedna z diskutujících.

Odpůrce neuklidnilo ani ujištění, že areál bude mít správce a ostrahu, budou sem docházet sociální pracovníci a preventisté kriminality i strážníci a že sami obyvatelé si mezi sebou zjednají pořádek. Padaly návrhy, aby rodiny byly odsunuty do Židenických kasáren nebo aby se o ně postaral kraj.

„Nebudeme provozovat ubytovnu, je to jen nouzové přístřeší. Za sebe dávám garanci, že to nebude ani čtyři měsíce,“ ujišťoval ředitel Nemocnice Milosrdných bratří Josef Drbal. A jeho slova podpořil i náměstek primátora Martin Ander (SZ). „Město chce areál přestavět a využít pro zdravotnické účely. Připravuje se urbanistická soutěž,“ uvedl Ander.

V Železniční ulici se protesty nekonají

Spor se rozhořel i mezi zastupiteli. Ti nakonec k problému žádné oficiální stanovisko nezaujali.

V reakci na jednání Brna-střed se ozvala i další skupina obyvatel Červeného kopce, kteří se distancují od vystoupení, jež zazněla na zastupitelstvu i od petičního výboru, včetně názoru, že se těmito aktivitami brání genius loci Kamenky.

Podle jednoho ze zastánců tohoto názoru, Marka Waldhanse, přesun není sice ideální řešení, v současné situaci je ale určitě schůdné. „Pokud 40 lidí rozloží za čtyři měsíce jednu čtvrť se stovkami starousedlíků, není problém v těch 40 lidech, ale ve fungování komunity, radnice a policie,“ doplnil Waldhans.

V příštím týdnu by se z objektu v Šámalově ulici měl přestěhovat zbytek lidí do ubytovny v Železniční ulici. Tam žádné protesty obyvatel nejsou.