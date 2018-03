VIDEO: Muž se vloupal do bytu, vyjít ven jej přiměla až namířená pistole

Lidé z bytového domu si všimli, že v prvním patře jsou u jednoho z bytů poškozené dveře. „Měli dojem, že by mohly být vypáčené. Znepokojil je i fakt, že o chvíli dříve slyšeli z chodby hlasité rány, jako by někdo do dveří tloukl a kopal,“ sdělil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Přivolaná hlídka viděla, že zámek je skutečně vylomený. Z bytu se navíc ozýval hluk. Škvírou strážníci zahlédli, že se uvnitř pohybuje nějaký muž. Vyzvali jej, aby vyšel ven, ale nereagoval. Strážníci proto vytáhli pistoli.

„Čtyřiačtyřicetiletý cizinec byt opustil teprve pod hrozbou namířené služební zbraně. Strážníci ho vzhledem k okolnostem spoutali a přesvědčili se, jestli není ozbrojený,“ vylíčil Ghanem.

Jak se ukázalo, muž u sebe žádnou zbraň neměl. Strážníci ještě zkontrolovali, jestli v bytě nemá komplice. Místnosti ale byly prázdné.

Cizince si ještě na místě převzali státní policisté, kteří se teď budou případem dále zabývat.