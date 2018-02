Nejhorší je, když člověk neudělá nic, popisují strážníci záchranu muže

„Jakmile jsme uviděli ležícího muže, kterému další člověk poskytoval první pomoc, na nejbližším vhodném místě jsme přejeli služebním vozidlem do protisměru a na majáky jsme k nim jeli co nejrychleji zpět,“ popisují Michal Průša a Lukáš Stankovič.

Měli jste tušení, co muži bylo?

Michal Průša: Byl jsem si jistý, že bude potřeba zahájit srdeční masáž, jakmile jsme s kolegou zkontrolovali základní životní funkce, tedy dech a tep, a zjistili jsme, že je muž v bezvědomí a nereaguje na oslovení ani zatřepání.

Lukáš Stankovič: Vyplývalo to i z chování člověka, který již komunikoval s linkou 155. Bylo nám s kolegou jasné, že musíme zahájit masáž srdce.

Jak jste věděli, co máte dělat? Prošli jste předtím speciálním školením?

LS: Vzhledem k tomu, že muž byl v bezvědomí a nedýchal, nezbývalo nic jiného než zahájit masáž srdce. Stejně jako všichni strážníci i já se účastním pravidelného školení na poskytnutí první pomoci.

MP: Pokud je člověk v bezvědomí a nedýchá, tak se provádí bezodkladně resuscitace. Pravidelně se účastním školení na poskytování první pomoci, které zajišťuje zaměstnavatel.

Máte nějakou radu pro „obyčejné“ lidi, jak se v takových situacích zachovat a jak správně zasáhnout?

LS: Jediné, co můžu lidem poradit, je, aby zkusili zachovat chladnou hlavu. Na lince 155 jim odborníci vždy poradí, co mají dělat, než přijede sanitka. Hlavní je udělat aspoň něco.

MP: Nejhorší je, když člověk neudělá vůbec nic a nepokusí se o žádnou pomoc. Pokud se člověk necítí, nebo si není jistý, stačí zavolat na linku 155, kde jsou odborníci a poskytnou zachránci potřebné rady.

Cítili jste při akci stres?

LS: Stres jsem pociťoval a hlavně jsem měl starost, aby muž přežil.

MP: Ano, cítil jsem stres, a měl jsem obavu i o muže, jestli to přežije.

Co se vám nyní honí hlavou při vědomí, že jste nejspíš muži zachránili život?

LS: Myslím na to, že moje snaha nebyla zbytečná a mám radost, že svoji práci dělám dobře. Doufám v to, že na mém místě by ostatní lidé reagovali stejně.

MP: Mám z toho samozřejmě dobrý pocit, hlavně z reakce lidí z nejbližšího okolí, že jsem udělal dobrou věc pro cizího člověka. Což je povinností při této práci. Ale v naší situaci by se tak určitě zachoval každý, aspoň tomu chci věřit. Prostě jsem byl ve správnou chvíli na správném místě.