Strážnický folklorní festival připomene tradice první republiky

Permanentka od pátku do neděle vyjde dospělé návštěvníky na 550 korun, studenti zaplatí 300 korun, děti do 15 let a senioři nad 70 let mají vstup zdarma. Ubytování: Hned u areálu festivalu stojí autokemp s místem pro stany, s chatkami i apartmány. Ve městě jsou také hotely.

Hned u areálu festivalu stojí autokemp s místem pro stany, s chatkami i apartmány. Ve městě jsou také hotely. Co nevynechat na 73. ročníku – společné vystoupení špičkových souborů Ondráš a SĽUK – soutěžní klání ve verbuňku – vystoupení muzikantů ze Šumavy, Bavorska a Rakouska – pořad o folkloru na Brněnsku Kompletní program zájemci najdou na www.festivalstraznice.cz.