Jako za starých časů. Brno chce povýšit přehlídku strojů na svátek

Traktory, zemědělské stroje i letadla značky Meta Sokol poprvé představil Mezinárodní strojírenský veletrh už v roce 1959. Na brněnském výstavišti to byla jediná akce a připravovalo se na ni celé město. Dorazilo nevídaných 2,4 milionu návštěvníků, ulicemi se podle pamětníků nedalo projít. Město zkrátka žilo.

Dnes začíná už 59. Mezinárodní strojírenský veletrh. A v Brně chtějí, aby se zde stal znovu skutečným svátkem.

„Brno je nepochybně veletržním městem, a právě strojírenský veletrh každoročně mění jeho tvář. Společně s organizátory veletrhů jsme vymysleli program Brno Fair City, díky kterému budou moci návštěvníci využít svůj volný čas mezi pracovními povinnostmi,“ řekl primátor města Brna Petr Vokřál z hnutí ANO.

Pořadatelé čekají zhruba 80 tisíc návštěvníků. Díky projektu Brno Fair City je pro ně připraveno množství výhod a benefitů, jež usnadní přístup ke všemu, co Brno nabízí.

„Do projektu se zapojily přední brněnské podniky - restaurace, pivnice, kavárny, vinotéky, bary, kluby, dále také wellness centra, posilovny či sportovní haly. V prostorách brněnských památek a dominant proběhnou ochutnávky vína a piva. Ulehčena bude i doprava po městě, především díky spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, taxi službami či Drink&Drive,“ uvedl Jiří Erlebach ze společnosti Veletrhy Brno.

Indové budou relaxovat u piva

K dispozici je průvodce, který usnadní přístup k nejzajímavějším restauracím, barům, zábavě a jedinečným místům. Návštěvníky tam čekají příjemné slevy, bonusy či speciální program. Stačí jim prokázat se modrým náramkem, jejž může získat každý, kdo si koupí vstupenku na strojírenský veletrh.

Co také nabídne veletrh V pavilonu P bude v akci nejsilnější robot na světě , který zvládne náklad o hmotnosti až 2,3 tuny, což odpovídá osobnímu autu s řidičem.

, který zvládne náklad o hmotnosti až 2,3 tuny, což odpovídá osobnímu autu s řidičem. Brněnská VUT vystaví minibagr na bateriový pohon . Je tichý, úsporný a poslouží třeba v nemocnicích.

. Je tichý, úsporný a poslouží třeba v nemocnicích. Dánský výrobce Universal Robots má připravenou ukázku jemných prací robota UR 10 , jenž bude zakládat černé vinylové desky do retro gramofonu.

, jenž bude zakládat černé vinylové desky do retro gramofonu. Liberecká univerzita představí závodní drony , které dokážou letět rychlostí až 150 km/h a zrychlení z nuly na sto zvládnou za necelou sekundu.

, které dokážou letět rychlostí až 150 km/h a zrychlení z nuly na sto zvládnou za necelou sekundu. V pavilonu Z se několikrát za den rozjede supermoderní balicí linka složená ze strojů a technologií jednotlivých vystavovatelů. Lidé uvidí celý proces balení hraček, jež poputují do dětských nemocnic.

Organizátoři tak chtějí vtáhnout Brňany do veletrhu a návštěvníky veletrhu zase do Brna. „Veletržní průmysl se změnil, nemá cenu vzpomínat na zašlou slávu. Přesto si chceme připomenout dobu, kdy byl veletrh pro město svátek, a oslavit tak vývoj veletrhu,“ oznámila obchodní ředitelka veletrhů Dana Maria Staňková.

Partnerskou zemí je letos Indie - nejrychleji rostoucí ekonomika světa. Také vystavovatelé ze stovky zúčastněných indických firem si mohou večer zajít třeba na degustaci piva, odpočinout do sauny nebo se pobavit do klubu. Poznají tak Brno, jaké aktuálně je, a ideálně podle myšlenky celého projektu zjistí, že má cenu se do města vracet.

„Mnoho lidí si pamatuje pouze název Československo, které je v Indii známé co do kvality a stability v inženýrství. Také známe značky, jakými jsou Škoda nebo Baťa,“ prohlásil zástupce indické spolupráce Gurvinder Singh.

Po náročném dni na výstavišti si lidé večer zajdou třeba do utajovaného brněnského krytu z doby komunismu a expozici si užijí zcela výjimečně s brněnským pivem Pegas nebo Hauskrecht v ruce. Kdo preferuje víno, okusí skvosty místních vinařů v podzemním labyrintu pod Zelným trhem. Až degustace omrzí, mohou vyrazit dál - stačí zalistovat v katalogu.

Pro řidiče bude v Brně ještě těsněji

A pokud se návštěvníkům nechce nikam daleko chodit, mohou se bavit přímo na výstavišti. „Kološkopek s pivem bude novou atrakcí pro návštěvníky přímo v areálu,“ řekl Marek Fišer, provozovatel vícemístného jízdního kola s výčepem.

Nabídka výhod vychází z průzkumu z minulých let, kdy většina ze tří tisícovek dotazovaných nechce trávit večery na pokoji, ale raději se bavit a poznávat Brno. Největší zájem je o restaurace, bary a vinárny, pak následuje wellness a relaxace. Účastníky projektu Brno Fair City lze najít na brnofaircity.cz.

Návštěvnicky nejoblíbenější veletrh v Brně s sebou ovšem přinese také dopravní komplikace. Lze je očekávat přímo v okolí výstaviště, ale i na příjezdových trasách. Tedy u Pisáreckého tunelu a na velkém městském okruhu.

„Do terénu vyrazí desítky dopravních policistů, kteří budou tok aut usměrňovat,“ podotkl policejní mluvčí Pavel Šváb. Už tak přetížené dopravě v Brně nepomůže ani omezení na staré dálnici ve směru na Bystrc, kam se do hotelových resortů hojně sjíždějí návštěvníci veletrhů.

Na křižovatce dálnice s ulicemi Kohoutovická a Žebětínská staví semafory, kvůli tomu ode dneška pojedou auta opačným jízdním pásem staré dálnice. Snadné to nebudou mít řidiči ani s parkováním. Jaká je situace v parkovacích domech, mohou zájemci sledovat na webu zde.