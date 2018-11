Studenti vymysleli plážovou lednici nebo kočárek poháněný sluncem

Zvláštní díla vznikala na kurzu průmyslového designu. Lednici na pláž navrhl student Marek Vávra, vejde se do ní až osm půllitrových plechovek piva.

„Panel v zadní části je možné díky madlu jednoduše nastavit do polohy, při které lednici maximálně zastiňuje a chrání před přímým sluncem. Zároveň získává co největší množství slunečních paprsků pro svůj pohon,“ vysvětlil Vávra. S jeho lednicí by uživatelé mohli vyrazit na pláž či na zahradu.

Jeho kolega Lukáš Šimala navrhl dětský kočárek s panely na střeše, který by energii využíval pro pohon kol.

„Energie se ukládá v akumulátoru v zadní části kočárku. V tomto prostoru může být umístěno elektronické zařízení v průběhu nabíjení. Pohon zadních kol se aktivuje v případě pohybu směrem do kopce. To sníží sílu, kterou musí člověk vyvinout, aby s kočárkem kopec vyjel,“ představil svůj návrh Šimala.

Kapuce, která slouží jako nabíječka

Pokud kočárek zrovna jede po rovince, může rodič využít energii k nabíjení telefonu či tabletu. Mezi studenty bylo toto téma vůbec nejčastější. A nabíječku dokázali zakomponovat do nezvyklých produktů.

Například Kateřina Vejrostová navrhla pouzdro, které je složené z pěti solárních panelů. Ty jsou nastavitelné tak, aby mohly svou plochu využít k co největšímu pohlcování světla a přímo tak tablet zásobovat energií. Podle Vejrostové by lidé mohli pouzdro využít třeba při výletech do přírody, ale i v městských parcích.

Na výrobu obalu použila dřevo, filc a magnetické tyčinky. „Panely jsou trojúhelníkovité. Díky tomu je možné tablet nastavit do více než pěti poloh,“ dodala autorka.

Další z návštěvníků kurzu Tomáš Vevera schoval nabíječku do kapuce mikiny. Tu vyrobil z lehké textilie a ohýbatelných solárních panelů.

„Odnímatelná kapuce je připevněna k tričku pomocí zipu. Šňůra kapuce je nahrazena kabelem s micro USB výstupem. Po odepnutí může kapuce sloužit jako částečná ochrana chytrého telefonu či tabletu před slunečními paprsky a teplem, které by mohlo zařízení poškodit. Funkce nabíječky v tomto případě samozřejmě zůstává,“ představil svůj návrh Vevera.

Příštím tématem bude nahrazení plastů

Návrhy vznikly v jarním semestru na fakultě strojního inženýrství v ateliéru průmyslového designu. Studenti v něm pod vedením Anny Vávrové dbali i na to, aby technologie nebyla pouze přídavkem k výrobku, ale jeho nedílnou součástí, která nevyčnívá.

„Studenti často zpracovávají zadání konkrétních firem – ať už se jedná o konceptuální návrhy, nebo technologicky propracovaná řešení. Tentokrát spolupracovali s Aliancí pro energetickou soběstačnost, která se zabývá obnovitelnými zdroji,“ doplnila mluvčí Vysokého učení technického (VUT) Radana Kolčavová.

Kurz bude na VUT pokračovat. V podzimním semestru se studenti zamyslí nad užíváním plastů a jejich nahrazováním ekologičtějšími materiály.