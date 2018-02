Ve studentské jídelně pomáhají vězni. Chovají se slušně, chválí je šéf

„Od února chodí dva vězni vypomáhat do Academic restaurantu v univerzitním kampusu. Věřím, že po vyhodnocení výpomoc rozšíříme, a to k oboustranné spokojenosti,“ netají se plány ředitel Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity Zdeněk Čížek.

Každé ráno tak z bohunické věznice vyrazí dva odsouzení sami do zhruba kilometr vzdáleného kampusu. Nahlásí se vedoucímu a ten hned zavolá do věznice, že oba v pořádku přišli.

„Nejsou to vězni odsouzení za násilnou trestnou činnost, mají rodinu, nejsou závislí na alkoholu nebo jiných látkách. Do vězení se většinou dostali, protože neplatili alimenty nebo kvůli dopravní nehodě. Vraha nebo lupiče takto do podniků nepouštíme,“ uklidňuje Jan Zich z bohunické věznice obavy, že by se po Brně mohli toulat nebezpeční zločinci. Koho na práci do podniků pustí, posuzuje podle jeho slov odborná komise.

V univerzitním kampusu vězni pracují už zhruba dva týdny. Za tu dobu ředitel menz nezaregistroval žádný problém. „Jsou to šikovní kluci, chovají se velmi slušně,“ řekl Čížek.

Zaměstnanci v menzách prý měli zpočátku obavy, jak s nimi budou spolupracovat, nakonec ale podle něj jde vše bez komplikací. „Kdyby s nimi byly nějaké problémy, tak můžou vždycky okamžitě skončit. Ona je to ale pro ně spíš taková odměna, že se dostanou z věznice na chvíli ven,“ míní ředitel.

Dělají ty nejjednodušší práce

Vedení menz ve stravovacích provozech chybí zhruba patnáct zaměstnanců, přímo v kampusu sedm a podle informací MF DNES se další chystají odejít. Nouze je především o pomocné síly do kuchyně na mytí nádobí, úklid nebo práci ve skladech. A právě to zvládají vězni.

„Dělají opravdu ty nejjednodušší práce, nevaří ani nejsou u výdeje,“ vysvětlil ředitel menz. Maximálně je podle něj může kuchař zaúkolovat, aby očistili a nakrájeli zeleninu. I proto tak oba vězni musí mít zdravotní průkazy, aby splnili hygienické předpisy.

Zda zapojením odsouzených do provozu menz univerzita ušetří, zatím Čížek neví. Trestancům žádnou mzdu přímo vyplácet nebude. „Náklady nám vyfakturuje věznice, která je platí. Teprve po čase tedy budeme moci říci, zda se nám to vyplatí,“ sdělil.

První hodnocení je v plánu po šesti měsících. Pokud bude personální nouze trvat, je Čížek i do budoucna otevřený spolupráci s věznicí.

Pracovníky shánějí všude

Dostatek pracovníků už delší dobu nedodává úřad práce ani personální agentury. Nepomohlo ani letošní plošné navýšení mezd o deset procent. Jejich výši nechtěl ředitel menz prozradit.

Podle vnitřních předpisů univerzity jsou však pomocníci v kuchyni v nejnižší tarifní platové třídě. „Možná by se dalo použít rozpětí 14 až 19 tisíc korun,“ řekl jen obecně Čížek. Do toho však už počítá osobní ohodnocení nebo jiné odměny, pokud se pracovníci podílí na dalších cateringových akcích.

Konkrétnější byla ředitelka Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity Jana Hradská. Prozradila, že jejich pomocní kuchaři dostávají o něco více, než je minimální mzda, která dnes činí 12 200 korun. Ani tato brněnská univerzita nemá lidí dost. „Chybí nám dva kuchaři a ještě více pomocných sil do kuchyně. Nějak to ale zvládáme přesčasy nebo různými úpravami,“ uvedla Hradská.

Na VUT mají pracovníci menz v průměru 18 tisíc, je to ale průměr ze všech zaměstnanců, tedy i kuchařů, kteří berou více než pomocní pracovníci. I tady se tak jejich mzda bude blížit té minimální. VUT však chybí pouze dva pracovníci, takže větší problémy nemá.