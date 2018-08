Boj se suchem. V Brně můžou pomoct i léta nevyužívané vrty

V Brně by jedním z nich mohly být dlouho nevyužívané vrty podzemních a artéských vod, kterých je ve městě několik. „V první řadě bychom chtěli vrty zmapovat, vyčistit a uvést je do provozuschopného stavu,“ vysvětlil Petr Hladík, náměstek primátora a volební lídr lidovců, kteří s nápadem přišli.

Jeden z vrtů, 110 metrů hluboký, se nachází na Červeném kopci. Denně je schopen na povrch vyčerpat až 24 kubíků vody. Průměrný Čech za den spotřebuje asi 89 litrů, jeden vrt by tak stačil pro necelé tři stovky Brňanů. „Náš plán je postavit vedle i nádrž, do níž se vejde 30 kubíků, a v případě nouze by se tato voda dala využít,“ řekl starosta Bohunic Antonín Crha (KDU-ČSL).

Podzemní voda z období třetihor obsahuje podle současných norem příliš mnoho minerálů. Krátkodobě pitná však je. Podle lidovců by ji však šlo využít i na zalévání nebo třeba kropení silnic a chodníků.

V Brně se mísí dva typy vody – podzemní z Březové nad Svitavou a povrchová z přehrady Vír. V důsledku extrémních veder se hlavně ta druhá musí stále více upravovat. „Se zásobami pitné vody zatím není problém, je ale nutné být připravený na krizové situace,“ dodal Hladík.

Téma šetrného zacházení s vodou má jako již tradičně ve svém programu i Strana zelených. „Spolupracujeme s několika odborníky, kteří nám pomáhají řešit složitá témata. Voda a celkově ochlazování města pro nás bude jedna z priorit,“ uvedla místostarostka městské části Brno-střed Jasna Flamiková.

Jedním z projektů strany je například ochlazovací „městská buňka“, která se Brňanům otevřela minulý týden na Malinovského náměstí.