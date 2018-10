To pak můžeme volit kohokoliv, říká Lastovecká o superkoalici v Brně

Superkoalici mají tvořit čtyři ze šesti stran, které lidé zvolili do zastupitelských lavic.

V praxi to znamená, že 45 z 55 zastupitelů se stane součástí koaličního „manželství“. K hnutí ANO a druhé ODS, jež i tak mají pohodlnou většinu, se připojí lidovci a ČSSD. A to v pondělí byli ve hře i Piráti, jenže kvůli tomu, že by na ně nezbylo místo v radě, návrh odmítli. Zařadí se tak po bok SPD do prořídlé opozice.

Podle iniciátorů z ANO a ODS má model velkou výhodu v napojení na městské části a ve snadném prosazení zásadních rozhodnutí. Jenže zároveň se na Petra Vokřála a spol. valí vlna kritiky. Především z řad bývalých politiků za ODS.

Dagmar Lastovecká, která Brno v „modrých“ barvách vedla v letech 1994 až 1998, řešení nerozumí.

„Už samo spojení ANO a ODS mi nepřipadá šťastné. Pokud k němu má dojít, je opravdu lepší, když přiberou další stranu, třeba lidovce. Ale aby v koalici skončily skoro všechny strany, to je podivné. To už pak můžeme volit kohokoliv, protože se všichni budou podílet na správě města,“ podotkla ironicky Lastovecká, kterou paradoxně právě lídryně ODS Markéta Vaňková označila za svůj politický vzor.

Podobný názor má i Petr Duchoň, primátor za ODS z let 1998 až 2004. „Když už se naskytla šance složit koalici ze dvou stran, měli tou cestou jít. Široká koalice je pro mě synonymem neschopnosti dělat rozhodnutí. Můžou se tak schovávat za své partnery a při příštích volbách říkat: My jsme to chtěli, ale ti další nám to znemožnili,“ míní Duchoň.

A nelíbí se mu ani skutečnost, že ze zastupitelstva prakticky zmizí opozice. „Je to pojistka demokracie. Opozice není něco, co by si nikdo nepřál. Naopak dobrá opozice je k nezaplacení,“ dodal Duchoň.

Finta kvůli celostátním bojům?

Exnáměstek za ODS Robert Kotzian a neúspěšný kandidát do zastupitelstva za Brno+ označil situaci za absurdní. „Celé je to jen fíkový list, který má zakrýt fakt, že se chtějí domluvit ANO a ODS. Tak z toho dělají národní frontu, což povede ke ztrátě akceschopnosti koalice. Čekat tak od ní lze naprosto cokoli, “ řekl.

Podobný názor má i politolog Masarykovy univerzity Otto Eibl. „Je třeba podívat se na celostátní úroveň. ODS se i během kampaně prezentovala jako alternativa k populistickým formacím, takže by nebylo taktické, kdyby den po volbách strčila hlavu do chomoutu s někým, proti komu bojovala. Když je stran víc, vypadá to líp,“ míní Eibl.

Podle Vokřála bude ale právě široká koalice zárukou stability a akceschopnosti.

„Neděláme opoziční smlouvu z nutnosti. Dáváme jasný signál voličům, že chceme dokončit pozitivní prvky pro Brno. Naše programy jsou si blízké, klíčové problémy vidíme všichni stejně a je lepší, když na řešení budeme pracovat spolu než si navzájem podkopávat nohy,“ reagoval Vokřál.

Prozíravé a pragmatické řešení, reagují matadoři ČSSD

Obdobně argumentuje i Vaňková. „Pro ODS to byla nejlepší varianta, já si za ní stojím. Nicméně vím, že budu muset mnoha lidem vysvětlovat, proč jsme na ni přistoupili,“ sdělila Vaňková s tím, že s podobou možné koalice je spokojený i celostátní šéf ODS Petr Fiala.

Podle původních plánů primátora měli být součástí koalice i Piráti. Bez místa v radě ale neměli zájem, a proto už ve hře nejsou. Jejich lídr Tomáš Koláčný výsledek pondělního večerního jednání „silné čtyřky“ nechtěl komentovat.

Ne všichni však Vokřálův plán torpédují. Zastali se ho zejména matadoři ČSSD.

„Je to velmi prozíravé a pragmatické řešení i s ohledem na budoucnost, protože příští čtyři roky budou pro město rozhodující. Je třeba schválit územní plán, který je z hlediska rozvoje zásadní. A pokud se tak nestane do roku 2022, bude mít Brno velký problém. Proto je široká dohoda napříč politickými stranami tou nejlepší cestou, jak se k němu dostat,“ uvedl exprimátor a poslanec Roman Onderka.

A s chválou se připojil také bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. „Argumentace pana primátora Vokřála má logiku. Pro Brno bude jenom dobře, když po čtyřech letech stagnace v oblastech vedených nyní již díky voličům popravenými Zelenými či Žít Brno bude široká dohoda nad budoucností města,“ vyjádřil se Hašek.