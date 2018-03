Svatba ve Znojmě se prodraží. Město za obřad vybírá deset tisíc korun

Plánujete svatbu ve Znojmě jinde než na radnici? Pokud si vyberete termín, kdy se už koná jiný obřad, mohou se výdaje nafouknout o deset tisíc korun. Svatební agentury přístup města považují za unikum, stejně tak snoubenci, kteří se raději berou jinde.

Lenka Hrubá ze Znojma chtěla se svým mužem obřad tam, kde měli i hostinu - ve znojemském hotelu Premium. „Paní matrikářky byly příjemné, ale poplatek deset tisíc je síla,“ vysvětluje, proč nakonec dali přednost sálu předků znojemského hradu, který ke svatbám pronajímá Jihomoravské muzeum za tři tisíce.

K tomu snoubenci zaplatili tisícikorunu za obřad mimo oddávací místnost, což je běžné i v jiných městech. Novomanželé Hrubí tak ušetřili šest tisíc.

Nezvykle vysoký poplatek město vybírá už pět let

Nevšední desetitisícový poplatek vybírá Znojmo už pět let. „Svatební obřady v souběhu s těmi v obřadní síni schvaluje rada. Konají se zejména v letních měsících, letos jich zatím evidujeme pět,“ přibližuje matrikářka Jana Ryšavá.

Chtějí-li se snoubenci vzít na vysněném místě a zaplatit jen standardní tisícikorunový poplatek, musejí vyčkat, až skončí všechny obřady ve svatební síni. Jenže čas se dozvědí až měsíc před termínem. A to je potíž.

„Poplatek nebyl takový problém, ale čas by nám byl sdělen až po naplánování obřadů na úřadě. Stručně řečeno můžeme na ono místo přijet třeba v pět. Svatební oznámení se ale dělá hodně dopředu a psát na něj: ‚Budeme se brát, ale fakt nevíme, na kolikátou vás pozvat‘? Nesmysl,“ míní Lukáš Jelínek. Se snoubenkou proto před rokem zvolili jiný úřad, který je oddal bez problémů a výdajů navíc.

Místostarosta: Zajišťujeme auto, matrikářku, oddávajícího

Znojemský místostarosta Jakub Malačka (ČSSD) uznává, že poplatek je až příliš vysoký. „V současné době řešíme, jak vyjít snoubencům vstříc, tedy poplatek snížit. Za ty peníze si mohou zaplatit třeba kapelu. Na druhou stranu ale má město reálné náklady vzniklé s tím, že je potřeba zajistit navíc řidiče, auto, matrikářku, oddávajícího, recitátorku,“ vysvětluje Malačka.

Za sňatek mimo obřadní místnost nebo stanovenou dobu a za zajištění oddávajícího a matrikářky si však jiná města v kraji berou většinou jen tisíc korun. Tak je to třeba v Hodoníně, Blansku či ve Vyškově.

„Je možné, že snoubenci hradí poplatek za pronájem prostor, kde sňatek uzavírají, za zapůjčení židlí, stolů, výzdoby. Matrika ale takové poplatky nevybírá ani nevystupuje v roli zprostředkovatele,“ říká mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Každé město má pak stanovené prostory, dny a hodiny, kdy se správní poplatek nehradí vůbec. Třeba v Blansku takto vyčlenili soboty od 11 do 15 hodin.

Marie Šotkovská z agentury weWine, zaměřující se mimo jiné na svatby ve vinici a jiných exteriérech, považuje Znojmo za unikátní, nikde jinde se s tak vysokým poplatkem nesetkala.

„Oddávali jsme přes padesát párů na různých místech, třeba v Modré u Velehradu mimo oficiální obřadní místo, kde v oblíbené kapli brali čtyři páry za sebou prakticky bez limitu,“ dává příklad.

Maximální ochota v Mikulově

Méně než ve Znojmě snoubenci platí i v hojně vyhledávaném Mikulově. Místní radnice nabízí svatby bez poplatku každou druhou sobotu v měsíci od 10 do 16 hodin a poslední pátek v měsíci od 9 do 12. Jindy si v tyto termíny účtuje tři tisíce korun, za všední dny dva. Mimo radnici pak pět tisíc korun plus tisícikorunový zákonný poplatek.

„Pokud u nás ale jeden ze snoubenců má trvalý pobyt, snižuje se částka na polovinu,“ upozorňuje mikulovská matrikářka Olga Svobodová. Specifické postavení má Svatý kopeček, který vyjde na 16 tisíc, jde ale o chráněnou oblast a logickou regulaci.

I přes poplatky však Šotkovská Mikulov vyzdvihuje. „Měli jsme obřad extrémní ve všech ohledech, chladný zářijový den, svatba v Klentnici za Mikulovem, navíc na louce pod Sirotčím hrádkem, kam se s autem dá dojet omezeně, poté se doslova škrábete nahoru na místo obřadu. Začalo pršet, paní oddávající se nezalekla ani toho. Je to příklad maximální ochoty, bezproblémová domluva termínu mimo oficiální obřadní místo, akceptace všech přání snoubenců a ještě minimální zájem působit trable v momentě, kdy na to měli tak trochu i právo, oddávat v dešti samozřejmě není jejich povinnost,“ srovnává Šotkovská.

V to znojemští snoubenci zatím doufat nemohou, a tak volí alternativy - duchovní ceremonie, jiné místo než Znojmo a v poslední době i symbolické obřady, třeba právě v případě administrativních překážek se vezmou dopředu a před přáteli a rodinou slib obnoví.