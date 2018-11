VIDEO: V Brně znovu překonali český rekord, naráz tančilo 2 135 lidí

Krok, krok, zatočit, tlesk, tlesk, nahoru, dolů. Tak naváděla lektorka z hlavního pódia dvoutisícový dav v pavilonu A1.

K ní se přidali nejen profesionální tanečníci, ale také známé osobnosti. Lidé mohli vidět třeba olympijského vítěze Romana Šebrleho, modelku Andreu Verešovou, připojil se k nim i youtuber Fatty Pillow nebo herečka Eva Decastelo.

„Já se vždycky těším a taky se vždycky bojím, protože mám pocit, že to neumím. Ale doučím se to, než to začne,“ vtipkoval moderátor Ondřej Sokol asi hodinu před akcí.

Verešová závěrečnou sestavu tančila na vysokých podpatcích. „Byla to výzva, ale nakonec jsme to zvládli a bylo to famózní,“ usmívala se.

Skupinový tanec do Brna přivezl ředitel projektu Jan Kuběna. S týmem pro letošní rok vybral píseň I Wanna Dance With Somebody zpěvačky Whitney Houston. Ještě než se všichni naučili kroky sestavy, hvězdy na pódiu předvedly krátké scénky.

Verešová zkusila tančit s mopem jako uklízečka, Sokol jako vrátný a Šebrle jako instalatér.