V hnutí ANO řeší, co s odvolanou ministryní Malou. Vrátí jí funkce?

V čele resortu ovšem už po 13 dnech skončila kvůli aféře s opisováním diplomových prací.

Původně přitom byla členkou dvou velmi významných výborů – ústavně právního a také mandátového a imunitního, jehož byla dokonce místopředsedkyní. Na tato místa se dosud nevrátila a je otázkou, zda se vůbec zrovna na ně vrátí.

Mandátový a imunitní výbor se totiž mimo jiné zabývá etikou poslanců a také jejich vydáváním k trestnímu stíhání. Malá ale kvůli svému neetickému chování, jež po přezkoumání práce potvrdila i Mendelova univerzita v Brně, mohla ztratit osobní kredit pro takovou funkci.

„Je to na rozhodnutí klubu, do kterých výborů nastoupím. Je to otevřená věc,“ sdělila Taťána Malá. Bližší informace neposkytl ani předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. „Budeme to řešit na klubu,“ uvedl jen stručně.

Z komunální úrovně se stahuje

V celostátní politice se chce Malá každopádně udržet. Podle svých slov tak dokáže některé věci pro Jihomoravský kraj lépe prosazovat. Naopak komunální úroveň úplně opouští.

Letos ke konci května rezignovala na křeslo zastupitelky v Lelekovicích a do letošních voleb už ani nezasáhne. Na rozdíl od svého manžela Ondřeje Malého. „I proto jsem do voleb nešla. Pak by zase všichni vykládali o rodinném klanu na kandidátce,“ tvrdí Malá.

Nicméně už před čtyřmi lety příliš mnoho lelekovických voličů ani jako jednička kandidátky ANO neoslovila. Do zastupitelstva se dostala jen díky rezignaci jiného kandidáta.

Zatímco v Praze se o její budoucnosti teprve povedou jednání, na kraji už se dá situace považovat za vyřešenou věc. Malá se vrátila zpět do své kanceláře a navzdory její aféře s ní nemají problém ani její koaliční partneři.

Dříve ji sice kritizoval náměstek pro vědu a výzkum Jan Vitula z TOP 09, nicméně ani on zjevně nepovažuje téma za tak závažné. Dosud ani nevěděl o tom, že univerzita disciplinární prohřešek Malé už před několika týdny potvrdila.

Láká ji post hejtmanky?

Podle serveru Neovlivní nechce ambiciózní politička po svém pádu z ministerstva zůstat na krajském úřadě pouze náměstkyní, ale sonduje mezi svými spolustraníky, zda by jí nevyšla možnost vystřídat Bohumila Šimka na pozici hejtmana.

Malá ale podobné spekulace odmítá. „Máme hejtmana, který dělá svou práci dobře. Jsem na místě náměstkyně spokojená,“ prohlásila.

Změnit to mohou krajské volby, jež se konají za dva roky. Ani o nich ale Malá mluvit nechce.

„Politika mě baví, ale je to krátká doba, abych si vše ujasnila,“ zopakovala totéž, co říká od doby, co se o opsaných částech v jejích diplomkách začalo hovořit. Dveře další politické kariéry v podobě útoku na nejvyšší krajský post si nechává otevřené.