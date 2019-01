Jihomoravané si připlatí za teplo, zdraží i voda a vstupenky na zámky

Za kubík kohoutkové vody zaplatí nejvíc lidé v Blansku – o téměř 23 korun víc než ti, kdo bydlí v Hodoníně. A to se přitom voda pro Hodonínské zdražuje asi o dvě tři koruny. Podobně je tomu i ve Vyškově, kde tak odběratel s průměrnou spotřebou vytáhne z peněženky o 111 korun za rok více.

Kubík vody bude dražší o necelé čtyři koruny i v Brně, kde se do ceny promítnou také investice do oprav kanalizací a modernizace čistírny odpadních vod v Modřicích.

Ceny pitné vody tedy sice rostou, ale mnohem méně, než by mohly. Státní fond životního prostředí pravidelně stanovuje takzvané sociálně únosné ceny pro vodné a stočné. A pro Jihomoravany byla pro příští rok vypočtena ve výši 116,18 koruny za kubík. Jinými slovy cena vodného a stočného dál zůstane hluboko pod hranicí sociálně únosné ceny.

Ceny 2019 v okresních městech Brno Voda 79,53 Kč/m3, Teplo 634,80 Kč za GJ, Odpady 670 Kč za osobu, Pes - výši poplatků má každá městská část jinak Blansko Voda 99,85 Kč/m3, Teplo 552 Kč za GJ, Odpad 540 Kč za osobu, Pes v RD 600 Kč v bytě 1 200 Kč za prvního psa Břeclav Voda 99,59 Kč/m3, Teplo 599,90 Kč za GJ, Odpady 600 Kč za osobu, Pes v bytě 1 000 Kč v RD 500 Kč za prvního psa Hodonín Voda 77,33 Kč/m3, Teplo cena zatím neznámá, Odpady 600 Kč za osobu, Pes 780 Kč za rok Vyškov Voda 90,85 Kč/m3, Teplo 684,25 Kč za GJ, Odpady 580 Kč za osobu, Pes v bytě 1 000 Kč v RD 360 Kč Znojmo Voda 93,22 Kč/m3, Teplo 635 Kč za GJ, Odpady 400 Kč za osobu, Pes v bytě 1 000 Kč v RD v místních částech 200 Kč za prvního psa

„V minulých dvou letech se navíc cena vody nezvyšovala. Plánované zdražení zohledňuje i fakt, že město zvýšilo podíl využívání povrchové vody a připravuje rozsáhlé investice,“ vysvětloval tehdejší náměstek primátora pro investice a dopravu Richard Mrázek (ANO), když před několika týdny Brněnské vodárny a kanalizace (BVK) změny cen pro nový rok oznamovaly.

O kotelnu se postará město, lidé tak ušetří

Blanenští mají sice nejdražší vodu, kohoutky od radiátorů však můžou roztočit naplno. Ačkoliv za gigajoule tepla nově zaplatí o 24 korun víc, pořád je to nejméně v kraji.

Nejdražší teplo hlásí Vyškov. „Meziroční nárůst ceny tepelné energie o čtrnáct procent je způsoben významným zvýšením ceny zemního plynu o více než polovinu,“ vysvětluje teplárna Vyteza na svém webu.

Naopak výrazná úspora se povedla vyjednat v Břeclavi, kde teplo zlevní zhruba o šest procent, tedy skoro o 40 korun za gigajoule.

„Po dlouhém vyjednávání jsme podepsali smlouvu s majitelem centrální kotelny do roku 2022. Budeme tak kotelnu provozovat, díky čemuž ušetříme a bude to mít výrazný vliv na cenu tepla v příštím roce,“ vysvětlil jednatel městské společnosti Teplo Břeclav Milan Pospíšil.

Cenu tepla zatím neznají hodonínské domácnosti, čeká se však menší nárůst. „Dá se předpokládat, že avizované zvýšení cen ze strany dodavatele elektrické energie se promítne i v ceně tepla,“ míní mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Vyškovské děti nově neplatí za odpad

Běžné komunální poplatky se v jihomoravských městech nemění mnohdy už dlouhá léta. Třeba v Blansku jsou stabilní už pátým rokem.

Co se poplatku za odpad týče, novinka platí pro vyškovské děti. „Osvobození od něj se nově týká dětí do šesti let věku. Dosud rodiče pouze nehradili za děti do konce kalendářního roku, v němž se narodily,“ vysvětluje mluvčí radnice Michal Kočí.

V Břeclavi mají děti a senioři slevu dvě stovky. V Hodoníně tři a místní si navíc mohou poplatek rozložit do dvou splátek. Rozdíly u tohoto poplatku jsou obří, například mezi Znojmem a Brnem se liší o 270 korun.

Dvanáctka zámků zdražuje vstupné

Podle informací MF DNES zůstávají ceny městské hromadné dopravy i parkovného na úrovni roku 2018. Platí to i pro krajského dopravce. „Ceny jízdného IDS JMK se nemění,“ potvrdil mluvčí jihomoravského Kordisu Květoslav Havlík.

Za co si naopak Jihomoravané připlatí, je vstupné na dvanácti jihomoravských zámcích, včetně těch ve Vranově nad Dyjí nebo Valticích. Většinou o deset, někde o dvacet korun. Například na výběrový okruh na zámku Kunštát ale návštěvník vytáhne z peněženky dokonce o padesátikorunu víc.

„Jde o unikátní prohlídkový okruh s omezeným počtem návštěvníků a nutnou rezervací jak pro skupiny, tak pro jednotlivce,“ zdůvodňuje mluvčí Národního památkového ústavu Dagmar Šnajdarová.

Na zámku Lednice také některé okruhy zdražují o desetikorunu, v jednom případě ovšem zlevní o dvacet korun. „Snižujeme cenu výběrového okruhu Sály minaretu na 150 korun,“ upřesnila Šnajdarová.

Vinobraní zvyšuje cenu, u sportu se to neví

Znojemské historické vinobraní nasazuje vyšší cenu u dvoudenní permanentky. Zatímco letos stála 300 korun, na příští rok podražila o 50 korun. Tahle cena platí do dubna, od května do srpna už je lístek za 450 korun a v září cena vyskočí o další stokorunu.

Pálavské vinobraní ceny nechává na letošní úrovni, ale jsou i tak vyšší než ve Znojmě. Permanentky vyjdou do června na pětistovku, během prázdnin na šest set korun a v září se vyhoupnou ještě o stovku. Jak to bude u sportovních akcí, zatím není jasné, ceny se stanovují před začátkem nové sezony v létě.