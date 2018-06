Tesco u brněnského nádraží čeká proměna, vzniknou byty a levnější obchody

Denně kolem ní projde okolo 70 tisíc lidí, přitom budova Teska u hlavního nádraží rozhodně nepatří ke stavbám, na které by mohlo být Brno hrdé.

Objekt pochází z 80. let minulého století, v 90. letech jej získala právě společnost Tesco. Zástupci britského řetězce léta mluvili o přestavbě hnědo-šedého socialistického kolosu. Ačkoliv měli poměrně konkrétní představu, jak na to, vždy zůstalo jen u návrhů.

Nakonec budovu loni v létě prodali společnosti Crestyl, podle spekulací za částku okolo 850 milionů korun. A také ta začala uvažovat o masivní proměně.

Simon Johnson, výkonný ředitel firmy, pro MF DNES přiblížil, co s nevzhlednou stavbou zamýšlí. V nejbližší budoucnosti sice zůstane v současné podobě jen s obměněným sortimentem a částečně zrekonstruovaným interiérem. K nepoznání by ji však rádi proměnili v horizontu pěti let.

„Nejde nám o jednoduchou úpravu objektu. Nechceme mu dát jen moderní plášť ani nehodláme stavět nové obchodní středisko. Naším úmyslem je vytvořit multifunkční veřejný prostor,“ sdělil Johnson.

„Okolí by jen prospělo, kdyby tam bydleli lidé“

Jestli se firma vydá cestou zásadní rekonstrukce, nebo budovu zboří a postaví úplně novou, zatím není zřejmé. Johnson předpokládá, že plány si ujasní do konce roku. Ačkoliv nechce specifikovat částku, kterou společnost do nákladné modernizace hodlá vložit, připustil, že může jít až o miliardy korun.

Lidé tam každopádně i poté najdou obchody, služby a kanceláře. Developer navíc zvažuje, že v části objektu vytvoří byty pro krátkodobé či dlouhodobé pronájmy. „Uvažujeme o přidání dalších oblastí, třeba malometrážní ubytovací jednotky, které by sloužily pro studenty a mladší generace,“ představil návrh Johnson.

O záměru postavit v části objektu byty slyšelo vedení Brna v úterý poprvé. Nicméně se nápadu nebrání. Podle náměstka primátora Martina Andera (SZ) je totiž záměr v souladu s územním plánem. „Okolí by jen prospělo, kdyby tam bydleli lidé, protože by to prostor výrazně oživilo,“ podotkl Ander.

Tento týden zástupci firmy Crestyl představili koncept odborníkům z Kanceláře architekta města Brna. Ti se k němu ale odmítli vyjádřit, dokud se s plány detailně neseznámí.

Brněnští architekti ovšem poukazují na nutnost přestavby, zejména kvůli sousední Galerii Vaňkovka. „Do budoucna v její konkurenci neobstojí, takže transformace je nevyhnutelná. Funkcí může mít budova celou řadu. V horních patrech jsou kanceláře, které se dají využít jiným způsobem. Poloha je výhodná,“ uvedl vedoucí Ústavu urbanismu na Fakultě architektury VUT Karel Havliš.

„Obchodních prostor je v oblasti už skutečně hodně,“ doplňuje ho architekt Petr Bořecký, který je zároveň radním městské části Brno-střed za hnutí ANO.

Nevzhledné stánky nahradí nové

Developer se konkurence neobává. Zaměří se totiž na trochu jiné zboží, jehož hlavní výhoda má spočívat v tom, že je levnější než ve Vaňkovce – například obchody s oblečením Gate, Takko nebo Kik.

Kdo v nedávné době budovu navštívil, neuniklo mu, že interiér se už měnit začal. Objekt přitom zůstal alespoň částečně pořád otevřený. V přízemí zůstal obchodní řetězec Tesco, obchody v prvním a druhém patře postupně obměňují. Některé už jsou otevřené, jiné se na start teprve chystají. Investorská firma odhaduje, že od září už by všechny mohly fungovat naplno.

„Budovu se podařilo úspěšně obsadit novými nájemci. Nepronajatá jsou v současné době jen dvě procenta z celkové prodejní plochy,“ řekl mluvčí Crestylu Ondřej Micka.

Zmizely rovněž nevzhledné stánky z venkovního prostoru. „Nahradí je nové a modernější se zajímavým sortimentem,“ dodal Micka. Ani v tomto případě ale zatím nechtěl být konkrétní.