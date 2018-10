VIDEO: V Brně vybírali i nejškaredější tetování, vyhrál rozpitý motýl

Druhý ročník tetovacího festivalu Tattoo Grand Prix přilákal do pavilonu A brněnského výstaviště tisíce zájemců.

„Tatéři často nabízejí hotové motivy a hledají pro ně ‚živé plátno‘. S tím jsme pomohli třeba na facebookovém profilu akce a na každý takový motiv se hlásily řádově desítky zájemců,“ podotkl hlavní organizátor festivalu Marek Menšík.

Na akci se přihlásilo celkem 212 tatérů, kromě České republiky a Slovenska dorazili také z Polska, Rakouska a Dánska, Japonska či Filipín.

Součástí programu bylo třináct soutěží, v nichž většinou odborná porota vybírala nejzdařilejší kousky. V jedné části programu se však hledal také nejhorší výtvor.

„V tomto případě šlo hlavně o zábavu. Přihlásili se dobrovolníci, kteří si myslí, že mají strašně škaredé tetování. K nim jsme vzali lidi z publika, kteří vybírali tu nejhorší hrůzu,“ přiblížil jeden z organizátorů Ondřej Honel.

Jak takové špatné tetování vypadá? „Většinou jde ruku v ruce špatný motiv se špatným řemeslným provedením. Jednalo se většinou o věci menších rozměrů a staršího data výroby, které třeba ukutil nějaký začínající tatér. Letos to vyhrálo něco, co mělo být motýl v trávě, ale ve výsledku to vypadalo jako rozpitý flek. Při veškeré snaze a představivosti jsem v tom ten motiv neviděl ani za mák,“ popsal Honel.

Vítěz soutěže dostal poukaz na laserové odstranění nevyvedeného díla, takže bude mít šanci si pořídit zdařilejší ozdobu.

„U účastníků často nešlo poznat, co vůbec mají vytetované. Líčili, že si to třeba udělali sami v opilosti, nebo dostali tip na skvělého tatéra v Horní Dolní a ten jim za 150 korun udělal něco, co se příliš nepovedlo,“ poznamenal Honel.