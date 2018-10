Současná koalice je pro mě důvěryhodná, říká šéf brněnských Pirátů

Analýza, kterou jste si zadali, mluví také o důvěryhodnosti vašich koaličních partnerů. Je to pro vás téma?

Současná platforma vznikající koalice je pro mě důvěryhodná asi tolik, jako pro mě byla důvěryhodná minulá koalice.

Je současná koalice důvěryhodnější, protože jsou v ní Piráti?

Samozřejmě. My tu analýzu bereme jako materiál, na jehož základě chceme dohlédnout, aby město nadále hospodařilo transparentně, otevřeně a nedocházelo ke zneužívání politických pozic. Pokud bychom zaznamenali nějaké snahy takto postupovat, tak v té koalici rozhodně nebudeme zůstávat.

Piráti si vyjednali celkem čtyři placené funkce, i když mají jen šest zastupitelů. Je to pro vás úspěch?

Chceme svoje gesce řídit kvalitně, a proto je nezbytně nutné, aby lidé, kteří je budou mít na starosti, na ně měli dostatek času a prostoru.

Jedním z klíčových bodů minulého volebního období byly pozemky u stadionu za Lužánkami. Bude vyjednávání s jejich majitelem Liborem Procházkou vaše priorita?

Určitě to nenecháme být. Je potřeba situaci řešit, protože lze očekávat, že pan Procházka bude své pozice využívat, aby získal možné bezdůvodné obohacení. Předpokládám, že se s ním bude město soudit dál. V tuto chvíli nebudeme asi podávat žádnou žalobu, počkáme si, jestli od něj nějaká na určení vlastnictví přijde. Pokud by byl ochotný se bavit o finančním vypořádání, jsme tomu otevření. Ale nebudeme souhlasit se směnami za jakékoliv obydlené domy ve městě.

Bude se něco zásadního měnit na financování kultury?

Naším cílem není dělat zásadní škrty. Chceme situaci finančně stabilizovat a pokračovat v jednání s ministerstvem kultury, aby se Národní divadlo Brno převedlo pod nějakou jeho příspěvkovou organizaci. To by zachovalo současnou kvalitu divadla, ale zároveň by to mohlo přinést úsporu městu přes 400 milionů korun. Ta by se mohla promítnout do dalšího financování kultury ve městě.

Chcete také přenastavit systém přidělování obecních bytů, aby byl transparentnější. Jenže kritéria určují městské části a radnice chtějí mít kontrolu, koho budou mít ve svých bytech...

Chceme se s nimi bavit a hledat shodu. Nedokážu teď říct, jestli se to podaří. Nezbytná je diskuse a pro nás je to priorita. Přidělování bytů je třeba dělat transparentně, aby nedocházelo k obcházení čekatelů.

Prosadíte, aby se byty nedávaly politikům či jejich rodinám, kteří o přidělování rozhodují?

To je evidentní střet zájmů. V žádném případě nebudu podporovat, aby politici zneužívali své funkce, aby prosazovali své zájmy na úkor města jako celku.

Takže budete zveřejňovat jména všech, kteří byty dostanou?

O formě se budeme bavit. Existuje zákon na ochranu osobních údajů, budeme hledat cestu, která je v souladu s ním. Věřím tomu, že se to povede.