Uber může opět jezdit po Brně, soud zrušil i druhé předběžné opatření

Vrchní soud zatím jen potvrdil, že ve věci rozhodl. Jak, to sdělí až po doručení rozhodnutí všem stranám sporu.

„Vyzvednutou datovou schránku má pouze jedna ze stran, dalším dvěma ještě doručeno nebylo. Doručeno by mělo být během dneška,“ uvedla mluvčí soudu Eva Sigmundová.

Rozhodnutí si převzal brněnský magistrát. „Odvolací Vrchní soud v Olomouci dopsal konečně svoje vyjádření k rozhodnutí o odvolání proti předběžnému opatření na Uber a rozhodl tak, že předběžné opatření zrušil,“ informoval na Facebooku Matěj Hollan.

„Uber může začít v Brně jezdit. Věřím, že taxikáři přijmou rozhodnutí soudu s pokorou a nebudou blokovat ani brněnské ulice a způsobovat tím řidičům komplikace, ani Vrchní soud v Olomouci. Bylo by to fajn gesto, že rozhodnutí soudu se respektuje,“ dodal.

Soudy se službou Uber začaly zabývat základě žaloby, kterou podala společnost Lidotaxi. Připojil se i brněnský magistrát (psali jsme zde). Vadí jim, že Uber nepodniká v souladu s platnými předpisy pro provozování taxislužeb.

„Od samého začátku říkáme, že nechceme bránit v podnikání na území města Brna, nicméně trváme na tom, aby se tak dělo za splnění legislativních podmínek, které jsou momentálně platné,“ řekl již dříve brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Předběžné opatření, které Uberu zakázalo v Brně do rozhodnutí sporu jezdit, nejprve na jaře vydal Krajský soud v Brně, vrchní soud ho ale následně zrušil. Soudci na kraji ale doplnili všechny náležitosti a Uber v Brně zakázali znovu (psali jsme zde). Právě toto rozhodnutí nyní vrchní soud zrušil.

„Znamená to, že Uber může začít v Brně jezdit, ale neznamená to, že je tím vyřešena otázka, zda jezdí v souladu se zákonem, protože to soud neřešil. Tuto otázku bude soud řešit při projednávání samotné žaloby,“ zmínil Hollan.