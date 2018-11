Učitelé prchají ze škol, protože jim chybí volnost, zjistila fakulta

Tříletý výzkum se snažil zodpovědět otázku, proč víc než třetina absolventů odchází do půl roku od nástupu do zaměstnání do jiného oboru.

„Průměrný věk učitelů na střední a základní škole je padesát let. Na univerzitě se snažíme budoucí učitelé hlavně motivovat, ale rozhodnutí je vždy na nich,“ poznamenal proděkan pedagogické fakulty Tomáš Janík.

Vědci zjistili, že fenomén Drop-out (úplný odchod kvalifikovaného učitele ze školství) se v Česku blíží číslům ve Velké Británii nebo Austrálii, tedy od třiceti do padesáti procent.

Učitelé nechtějí narážet na pomyslný strop, říká ředitel

Z dat vyplynulo, že pokud novopečení kantoři nastoupí do výuky s nadšením, často jej ihned ztratí.

„Mladí učitelé chtějí přístup, který jim umožní růst. Nechtějí narážet na pomyslný strop, kterým se může stát vedení, špatný kolektiv nebo nepříjemné prostředí dané školy. Pokud je učitel schopný a samostatný, osobně mu tu potřebnou volnost dopřeju,“ sdělil ředitel brněnské základní školy Chalabalova Vladimír Moškvan.



Výzkum nastínil otázku, co udrží učitele v profesi. „Jako jeden z mnoha bodů můžu jmenovat například kreativitu. Když učitel dostane nápad, může ho ihned realizovat. Dalším důležitým motivem je pak neformální prostředí,“ prezentuje výsledky šéfka výzkumu Světlana Hanušová.

Velkou roli hraje také výše platu. „Děti se mě v občance zeptaly, jaký mám plat, jestli mám alespoň dvacet tisíc. Číslo jsem jim samozřejmě neřekla, ale smály se mi,“ prezentovala Hanušova názor učitelky, která se k této problematice vyjadřovala při výzkumu.

„Z platu vyžiju. Ale uvědomte si, že my mladí ještě bydlíme na sdílených bytech. S rodinou si to nedovedu představit,“ přiznal učitel ze školy v brněnské Husově ulici Ondřej Krahulec, že zvýšení platu by přispělo k vyšší motivaci.

Školy využívají pedagogy už při studiu

Brněnská fakulta také do budoucna přemýšlí, jak zajistit absolventy pro chybějící aprobace. „Nejvíce chybí učitelé angličtiny, informatiky a matematiky. Je to dáno tím, že naleznou lepší práci na trhu,“ přiblížil Janík.

Většina brněnských základních a středních škol už proto navázala dlouhodobou spolupráci s pedagogickou fakultou.

„Když mi například odejde učitelka angličtiny na mateřskou, ihned volám na vedení univerzity, aby mi poslalo někoho do výuky,“ sdělil ředitel školy Moškvan.

Místa s nedostatkem učitelů se tak zaplňují vysokoškolskými studenty, kteří ke studiu mohou dostat i práci na částečný úvazek.

Studenti si tak vyzkouší budoucí pracovní prostředí a mohou se sami rozhodnout, jestli jim daná škola vyhovuje a chtějí na ní zůstat.