K úhynu ryb v největším moravském rybníce přispěli i přemnožení karasi

Místo smaženého kapra raději kuřecí řízek nebo losos. Tak budou nejspíš uvažovat lidé před letošními Vánocemi. Ceny kaprů pravděpodobně stoupnou. Ryb je totiž celkově málo a poslední ránu zasadil hospodářům na jihu Moravy masový úhyn ryb v jejich největším rybníku.

„Sucho a vysoké teploty se podepsaly po celé republice. Cena vánočních kaprů se pravděpodobně zvýší,“ odhaduje Oldřich Pecha, jednatel Rybářství Hodonín, které spravuje i rybník Nesyt.

Hospodáři na něm od masivních pátečních úhynů slovili už sto tun leklých ryb. „Ještě to ale nejsou všechny. Pracovat tu budeme tak dlouho, jak to bude nutné, tipuji minimálně do středy,“ řekl Pecha. Škodu odhaduje na více než pět milionů korun.

Za katastrofou je více faktorů, zejména ale nedostatek vody. Rybám v důsledku rychlého ohřívání došel kyslík. Voda tu přitom chyběla už od loňska.

„Nesyt se kvůli prohlubujícímu se suchu podařilo od výlovu v listopadu 2017 napustit pouze na takovou úroveň hladiny, která byla asi o 90 centimetrů nižší, než je normální hladina. Od té doby klesla hladina o dalších 26 centimetrů,“ uvedl Jiří Kmet, šéf Správy chráněné krajinné oblasti Pálava, která na hospodaření na rybníku dohlíží.

V současných tropických teplotách navíc hladina dál klesá o půl až centimetr denně. Změna tlaku v uplynulých dnech byla poslední kapkou a ryby uhynuly hromadně.

Úhynu se předejít nedalo, tvrdí rybář

Oldřich Pecha přitom vidí ještě jeden problém. V rybníku se totiž přemnožili karasové. „Pro biotop rybníka je tato ryba nežádoucí. Karas není tak náročný a zřejmě bral zbylý kyslík kaprům,“ domnívá se. Karasi proto v rybníce přežili.

Dalo se úhynu předejít? Pecha naznačuje, že ne. Rybník se hospodáři snaží provzdušňovat, to však kvůli velké ploše není efektivní. Navíc jsou správci svázaní požadavky ochránců přírody.

„Lednické rybníky, a tedy i Nesyt, spadají do ochranného pásma (na Lednických rybnících je zřízena státní přírodní rezervace, pozn. red). Musíme se řídit danými pravidly,“ poukázal hospodář.

Správa Pálavy se nyní chystá prověřovat, jestli v rybníku nebylo větší než povolené množství ryb. „Množství uhynulých ryb budeme srovnávat s povoleným a deklarovaným množstvím nasazené ryby na jaře,“ podotkl Kmet.

Rybářství Hodonín spravuje Lednické rybníky od roku 2012. Předtím na Nesytu hospodařili rybáři z Pohořelic. A ti potvrzují, že problémy tu byly už v minulosti.

„Vodu jsme na Nesyt museli i přečerpávat z dalších rybníků. Používali jsme techniku na provzdušnění. Pamatuji si, že jsme zvládli třeba i tři letní odlovy za sezonu, abychom rybníku ulevili. Naštěstí nás takto masivní úhyn nikdy nezastihl,“ popsal Roman Osička, ředitel Rybníkářství Pohořelice. I to na svých rybnících bojuje s tropickými teplotami. Produkce bude podle Osičky letos určitě nižší.

Silný zápach z leklých ryb odrazuje turisty

Leklé ryby z Nesytu stále odklízí asi třicítka pracovníků z Rybářství Hodonín. Zdechliny loví z loděk, využívají vidle i techniku, třeba bagry. Nárazově pomáhají i hasiči z okolí.

Nad rybníkem se zatím vznáší silný zápach. Ať už z hladiny, ze břehů, na něž voda ryby vyplavila, nebo z kontejnerů, kam pracovníci ryby navážejí.

„Je nám to nepříjemné, i přestože jsme na rybinu zvyklí. Ten zápach je opravdu silný. Navíc je nám líto těch ryb. Byly to dvoukilové až čtyřkilové kusy připravené k výlovu,“ podotkl jeden z pracovníků. Ryby tak putují místo na talíř do kafilerie.

Silný zápach obtěžuje i turisty. „Cyklisté, kteří o víkendu přijeli, si na zápach stěžovali. Podle mě se situace postupně lepší. Alespoň na té naší straně u hráze,“ soudí Veronika Puchalová, která pracuje v bufetu Farmy Nesyt ležící u rybníka. Situace ale odradila ty, kteří se na farmě chtěli ubytovat. „Lidé začali objednané pobyty odhlašovat,“ potvrdila.

Zápachu se děsí i v obci Sedlec, která s Nesytem sousedí. Zatím mají ale štěstí. „Vítr fouká na opačnou stranu, nevím, co bychom jinak dělali,“ podotkl starosta Marian Pánek (Obec pro každého).