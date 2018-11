Ukrajinec chtěl jet vlakem domů, místo Kyjeva jej poslali do Kyjova

O více než tisíc kilometrů jinde, než předpokládal, se ocitl Ukrajinec, který chtěl ze Zlína zamířit do své vlasti. Na nádraží mu však špatně rozuměli a místo do hlavního ukrajinského města Kyjeva jej poslali do Kyjova na Hodonínsku.