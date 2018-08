Univerzity odebírají tituly výjimečně. Podvodníci studium sami vzdají

Už se radoval z titulu na Mendelově univerzitě v Brně a před sebou měl skvělou kariéru vysokoškolsky vzdělaného člověka. Pak ale jeho magisterská práce projela antiplagiátorským systémem Theses.

„Na základě chyb, které v jeho magisterské práci odhalil systém Theses, jsme tomuto studentovi odebrali titul,“ popsal loňský případ mluvčí Mendelovy univerzity Filip Vrána.

Je to extrém. Zpětně o titul kvůli plagiátorství přijdou studenti jen výjimečně. Ostatně jsou to teprve dva roky, kdy podle novely zákona o vysokých školách může univerzita rozhodnout o odebrání titulu i dodatečně.

Využili toho už nejen na Mendelově univerzitě, ale třeba i na brněnském VUT.

Promlčecí lhůta je přitom tři roky. Pak už mají i podvodníci jistotu, že o titul nepřijdou.

Kvůli tomu nemůže Mendelova univerzita odebrat titul exministryni spravedlnosti Taťáně Malé z hnutí ANO (více čtěte v článku Malá se při psaní diplomky chovala neeticky, titul jí zůstane, uvedla škola).

Pokusy o vykrádání cizích prací přitom na vysokých školách nejsou nic vzácného. Až k disciplinárnímu řízení se ovšem dostane jen zlomek podvodů. Přistižení studenti pak školu většinou sami vzdají.

„Za dobu fungování systému bylo na Masarykově univerzitě vedeno několik disciplinárních řízení kvůli podezření z plagiátorství, ve kterých hrozilo studentům vyloučení. V těchto případech ale studenti zpravidla sami dobrovolně studium předčasně ukončí,“ potvrdila Tereza Fojtová, mluvčí Masarykovy univerzity, která s plagiátorstvím v digitální éře bojuje nejdéle.

Pomáhá jí v tom hlavně zmiňovaný systém Theses, který převzaly i více než dvě desítky dalších vysokých škol. Ten každou závěrečnou práci analyzuje a porovnává s dalšími soubory v datovém úložišti. U nalezených podobných souborů vypíše míru shody v procentech. Systém se každým rokem vyvíjí a zlepšuje.

„Algoritmus se postupně zdokonaluje a rozšiřuje se i společná propojená databáze ověřovaných dokumentů. Systém porovnává dokumenty s dalšími datovými úložišti a zdroji na internetu, a to bez ohledu na použitá skloňování, časování, přehození slov a podobně, a to i v jiných jazycích,“ vysvětluje Fojtová.

Antiplagiátorský systém na všechno nestačí

Podle rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka ale ani to nestačí. „Někteří studenti se snaží opisovat vždy a všude. Všechny univerzity se musí před plagiátory lépe bránit, nestačí spoléhat na software. Záleží na kvalitě diplomových seminářů a práci vedoucích a oponentů. Ti by měli plagiáty včas rozeznat, protože mají znát relevantní literaturu k vyhlašovaným tématům diplomových prací a většinu pokusů o plagiování by měli odhalit i bez softwaru,“ uvedl na svém facebookovém profilu.

V některých oborech ostatně na počítačový systém ani spoléhat nejde. Například VUT v Brně sice nechá všechny práce zkontrolovat antiplagiátorským systémem, ten však nemusí být vždy účinný.

„Antiplagiátorské systémy jsou primárně založeny na porovnávání textů. Technické práce však neobsahují pouze texty. Mají i výkresovou nebo softwarovou dokumentaci, výsledky měření, grafy, počítačové kódy či algoritmy a podobně. Zde nejsou antiplagiátorské systémy účinné. Hlavní odpovědnost má tedy vedoucí práce, oponenti a komise,“ uvedla mluvčí VUT Renata Herrmannová. I tady už jednomu absolventovi kvůli opsané diplomce ve správním řízení odebrali magisterský diplom.

Kvůli pochybení odstoupil i děkan z Masarykovy univerzity

Důležitější než čísla odhalených případů je ale podle vedení univerzit fakt, že studenti vědí, že plagiátorství může být odhaleno a v takovém případě je trestáno. Z těchto důvodů podvodníků v posledních letech ubývá.

Patrně největší následky měl v minulosti případ, kdy byl odhalen nesprávný postup u publikace někdejšího děkana Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Martina Svobody. Nešlo sice o typický plagiát, ale o pochybení při vykazování publikací. Děkan okamžitě odstoupil.

S čím se univerzity na rozdíl od plagiátorství zatím poprat neumějí, je takzvaný contract cheating. „Ten spočívá v tom, že student někomu zaplatí, aby závěrečnou práci napsal za něj. Taková práce je pak neodhalitelná detekčními systémy, protože je originální. Student však získává titul neoprávněně,“ upozornil Filip Vrána z Mendelovy univerzity.

Premiér Babiš i Taťána Malá se vyjádřili k její diplomové práci, u které etická komise našla významné shody s prací obhájenou o dva roky dříve.