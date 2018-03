Brněnská Úrazovka postupně chátrá, pomůže jí pavilon za půl miliardy

Souhlas s investičním záměrem za téměř půl miliardy korun už vyslovili brněnští radní.

Podle ředitele Úrazové nemocnice Zdeňka Buštíka byl nejvyšší čas. „Ročně provedeme více než sedm tisíc operací, ale část sálů je na hranici životnosti a funguje na hygienickou výjimku. Za pět let skončí, a pokud by sály vypadly, ohrozilo by to chod celé nemocnice,“ tvrdí Buštík.

Nároky na počty zákroků se navíc neustále zvyšují, protože lidé si mohou vybrat nemocnici a město, kde chtějí být operovaní. A právě sem míří i řada lidí, kteří v Brně nežijí.

O tom, jak vyřešit problém s dosluhujícími sály, už dva roky usilovně přemýšlí vedení nemocnice s městem, které je jejím zřizovatelem.

„Prověřili jsme všechny možnosti, od rekonstrukce stávajících prostor na Ponávce a na Kolišti přes stavbu nové budovy na nádvoří až právě po obří pavilon naproti. Logicky se ukázalo, že dnešní požadavky jsou prostorově a hygienicky jinde, než byly v době, kdy se nemocnice stavěla. A hlavně, že se do ní s ARO a JIP nevejdeme. Nevyhovuje nám ani stávající heliport, kdy vrtulníky přistávají na zpevněné ploše na zemi a policisté musejí zastavovat dopravu,“ popsal ředitel.

První čtyři patra poskytnou místa pro parkování

Nemocnice se navíc potýká i s dalším výrazným problémem – nedostatkem parkovacích míst pro pacienty i personál. To vše nová budova spojená s tou stávající nadzemní krytou chodbou vyřeší.

Bude mít osm podlaží. V pátém až sedmém patře dostanou lékaři k dispozici sedm operačních sálů, anesteziologicko-resuscitační oddělení i jednotku intenzivní péče s minimálně 26 lůžky. V posledním podlaží začne pro celou nemocnici fungovat centrální sterilizace a technické zázemí, první čtyři patra poskytnou místo pro parkování 160 aut. Příjem pacientů vylepší i nový heliport na střeše budovy.

Úrazová nemocnice nyní funguje ve čtyřech objektech. Tři z nich jsou na Ponávce, další je vchodem obrácený do Koliště. Právě tahle budova se nachází v nejhorším stavu. Lékaři zde mají inspekční pokoje, jsou tu umístěné šatny a sociální zázemí pro personál.

„Ty by se mohly po dokončení nového pavilonu přestěhovat do opuštěných prostor po operačních sálech. Tím bychom uvolnili budovu na Kolišti pro potřeby města,“ poznamenal Buštík.

Nemocnice se začala stavět v roce 1931

Podle předběžných odhadů by měla stavba obřího pavilonu i s vybavením přijít na téměř půl miliardy korun. A na opravu prostor bývalých operačních sálů na Ponávce padne dalších čtyřicet milionů.

Podle náměstka brněnského primátora pro zdravotnictví Petra Hladíka (KDU-ČSL) by se mohlo začít stavět do tří let.

„V současné chvíli je zpracovaná architektonicko-dispoziční studie, včetně profesí, které budou potřeba k provozu nemocnice. Tyto materiály poslouží jako podklad pro výběr projektanta, a pokud vyřídíme hladce všechna potřebná povolení, můžeme zahájit stavbu v roce 2020,“ nastínil další kroky Hladík.

Úrazová nemocnice v Brně se začala stavět v roce 1931 – tehdy patřila mezi nejmodernější v Československu. Za druhé světové války nemocnici poškodilo bombardování a rozhodlo se o výstavbě další budovy, která byla dokončená v roce 1950. Posledním velkým vylepšením byl v roce 2015 nový urgentní příjem za 77 milionů korun.