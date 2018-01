Stížnost vraha těhotné přítelkyně odmítl i Ústavní soud, trest 23 let platí

Krajský soud v Brně původně pachateli uložil 20 let vězení, Vrchní soud v Olomouci trest ještě zpřísnil. O vině neměl pochybnosti ani Nejvyšší soud.

Tragédie se odehrála v dubnu 2015. Radziszewski podle obžaloby ženu ve 23. týdnu těhotenství svázal, poté jí ucpával ústa rukou či igelitovými sáčky. V poslední fázi jí vložil do úst smotek potravinové fólie. Poté opustil místnost a nechal ženu bez pomoci. Zemřela po několika hodinách.

Tělo uložil do vaku

Mrtvou ženu Radziszewski nechal na posteli a poté tělo uložil do objemného vaku. Její smrt sám oznámil policii za několik dní. Podle verdiktu šlo o trýznivý způsob vraždy spáchaný na těhotné ženě, i proto justice uložila výjimečný trest.

Radziszewski před soudem přiznal, že ženu svázal, ale vraždu prý neplánoval. Trestal ji prý za to, že v minulosti pouštěla do domu jiné muže. Ústa jí posléze ucpal kvůli tomu, že se mu vysmívala. Žena podle partnera zpočátku se svázáním souhlasila, bylo to prý u nich doma normální. Muž, který užíval pervitin, je podle znalců i svědeckých výpovědí chorobně žárlivý.