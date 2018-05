Brněnskou dopravu spoutají tramvajové uzavírky, oprava Veveří se odkládá

Náměstí Svobody bez tramvají či přestupování na autobusy při cestě do Líšně. Na takové komplikace se musejí připravit cestující brněnskou MHD v létě.

Dopravní podnik města Brna totiž ve středu představil, jaké opravy tratí a s tím spojené výluky letos chystá na velké prázdniny, kdy jsou tradičně jeho linky méně využívané. Do rekonstrukcí letos investuje 220 milionů korun.

Kvůli opravě kolejového trojúhelníku na Moravském náměstí před kostelem svatého Tomáše tak celý červenec a srpen nepojedou žádné tramvaje přes náměstí Svobody. „Čtyřka“ bude jezdit odklonem přes Husovu, „devítka“ bude úplně mimo provoz a dopravu z Lesné do centra zajistí posílená linka číslo 11.

Na stejném náměstí se dělníci pustí i do úseku před ulicí Milady Horákové, což se dotkne zejména linek 3 a 5. Opravovat budou také trať v ulicích Selská a Obřanská. Dopravní podnik využil toho, že těmito ulicemi žádné tramvaje nejezdí kvůli uzavírce ve Valchařské.

Největší rekonstrukci však čeká tramvajová trať vedoucí ulicemi Nezamyslova a Ostravská. Tramvaje neprojedou od zastávky Geislerova až po odbočku na Líšeň a Stránskou skálu. Proto tramvaj číslo 8 odkloní ulicí Táborskou do Juliánova a linka 10 nepojede vůbec. Lidé jedoucí do Líšně pak z „osmičky“ u Dělnického domu přestoupí na autobusové linky 55 a 78. Do oprav této tramvajové tratě dá dopravní podnik 105 milionů korun.

Na ulicích nekope jen dopravní podnik

Podle původního plánu měl přitom dopravní podnik investovat ještě více. V havarijním stavu jsou třeba i koleje v ulici Veveří. Kvůli už tak složité situaci na brněnských silnicích ale musejí zdejší opravy počkat.

„Veveří jsme měli v plánu opravit mezi Grohovou a Sokolskou, rozhodli jsme se ale tuto část opravit až na jaře příštího roku. Do té doby budeme stav monitorovat a řešit to případným snížením rychlosti tramvají,“ sdělil generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek. „Investiční akce jsme plánovali tak, aby se řidičů dotkly co nejméně, a věřím, že zásadním způsobem dopravu nezkomplikují,“ dušoval se ředitel.

Ze stejného důvodu DPMB odložil na příští rok také opravu kolejí před Semilassem v Králově Poli. Kolem tohoto kulturního centra je doprava už tak přetížená, protože se opravuje kanalizace na nedalekém Slovanském náměstí, k tomu je rozkopaná ulice Chodská a kolem Semilassa vede objízdná trasa.

Řidiči a cestující MHD musejí také nadále počítat s výlukami kvůli opravám Údolní, Dornychu, Koliště a zmiňované Valchařské. Kromě toho budou mít vliv na brněnskou dopravu také práce Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na hlavním nádraží, které by měly začít v létě.

„Ovlivní dopravu jak vlakovou, tak automobilovou, protože bude zúžený průjezd pod viadukty v Opuštěné a Hybešově ulici, respektive na Nových sadech,“ upozornila mluvčí brněnského magistrátu Zuzana Šrámková.

Termíny omezení SŽDC upřesní v červnu. V nejbližších týdnech bude rovněž jasné, kdy začnou práce na stavbě velkého městského okruhu v ulici Žabovřeská.