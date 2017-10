Podle webu dopravniinfo.cz se na místě tvoří až šestikilometrové kolony. Podle předběžných odhadů by dálnice měla být uzavřena nejméně do 9. hodiny.

„Místo lze objet přes parkoviště u odpočívadla Rohlenka,“ řekla jihomoravská policejní mluvčí Štěpánka Komárová. Nehoda se stala před 6. hodinou. „Řidič dodávky narazil do osobního vozidla a to následně do nákladního vozidla,“ uvedla mluvčí s tím, že v osobním vozidle byla zraněna jedna osoba těžce.

Připravujeme podrobnosti.