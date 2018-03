VIDEO: Mistr světa předvádí triky na kole. Dokážu nemožné, slibuje

Na kole dokázal skákat po střechách malebného městečka v Itálii či nad rozbouřenými vlnami na pobřeží ve Španělsku nebo v Číně. Nezapomíná ale ani na svůj rodný kraj, a tak na kole dovádí nad překážkami na ulicích v domovském Blansku nebo v Brně, případně předvádí freestyle na paletách v Kyjově.

„Předvedu vám s kolem věci, o kterých jste si mysleli, že jsou nemožné,“ slibuje zájemcům o svá vystoupení na svém webu. A na kanálu YouTube se dá dohledat, že nemluví do větru. Za rok absolvuje na padesát představení.

Ve skromnějších kulisách předvádí Kolář atrakci, jejímž nejznámějším protagonistou je skotský freestylista Danny MacAskill. Ten na rozdíl od Koláře nikdy nezávodil, specializuje se na úchvatné kousky ve velkolepých kulisách. Na takové kousky nemá blanenský jezdec dostatečné možnosti, hrdě však může prohlásit, že s MacAskillem dokáže dělat show.

Poznali se osobně a strávili spolu čas na kolech. „Poprvé jsme se potkali v roce 2013, dali jsme si malý závod a v něm jsem ho porazil,“ usmívá se Kolář.

Znovu se jeho cesty s MacAskillovými protnuly loni při Skotově exhibici v Novém Městě na Moravě. „Odjeli jsme pak do Prahy, kde jsme přes den blbli a večer měli party. Strašně mě to bavilo, a kromě toho mě Danny přesvědčil, ať zkusím kolo čtyřiadvacítku. Tu jsem od stejné firmy, jaká zásobuje i jeho, i dostal. Rovnou jsem ho vzal do Madridu, kde jsem natočil video, které mi pak Danny pochválil jako skvělé,“ říká Kolář.

Video na 98. pokus

Stejně jako MacAskillova videa vypadají i ta jeho suverénně, ladně. Kolář překonává městské překážky, dovádí na peronu vlakového nádraží, na odložených starých krabicích, na zábradlí nebo barelech. Vlastně na čemkoliv. Aby video dobře vypadalo, je za tím mnoho hodin práce.

„V Kyjově mi tamní oddíl dokázal poskytnout dvě stě palet, které jsem si pak vyskládal na cyklostezku. Pak začalo pršet. Točil jsem čtyři hodiny, povedlo se to na 98. pokus,“ směje se Kolář.

Přestože se považuje dál především za závodníka, freestyle uznává jako stále populárnější odvětví. Proto vznikl i projekt BIKE O‘clock, na němž se s ním podílí dalších několik jezdců. Salta na kole nad překážkami tam nejsou výjimkou.

Nedávno natočil i „olympijský“ speciál, kde se s přáteli stylizuje do rolí sportovců v zimních disciplínách, na silvestra do videa zapojil petardy. Vždy je však v hlavní roli kolo. „Nápadů mám hodně, třeba triky na vrcholu AZ Toweru, nejvyšší české budovy, stojící v Brně,“ zasní se Kolář.