Boj o ticho v centru Brna pokračuje, adventní trhy musely ztlumit zvuk

Město je totiž kvůli překračování limitů hluku pod hrozbou verdiktů Nejvyššího a Ústavního soudu. Ty se už loni zastaly manželů Novákových, kteří na náměstí Svobody bydlí a roky si stěžují na neúnosný hluk, jenž akce provází.

Novákovi s odvoláním na zmíněné verdikty podali k soudu žádost o výkon rozhodnutí, protože Brno nerespektuje rozsudek. Soud už nic nezkoumal a předal záležitost dál.

„Městu přišel platební výměr od exekutorky na patnáct tisíc korun za loňské adventní trhy. S pokutou nesouhlasíme, podali jsme tak návrh na odklad exekuce, její zastavení a zrušení platebního příkazu. Jsme přesvědčení, že soud pokutu zruší,“ podotkl Petr Štika, tajemník městské části Brno-střed, jež akce na náměstí povoluje.

Podle něj exekuce neznamená nic jiného než pokutu. Nelze na jejím základě například obstavit účet města.

Některé události se konají bez ozvučení

Štika navíc tvrdí, že se město snaží rozhodnutí soudu vyhovět, což ostatně pocítí i návštěvníci adventních trhů. Ale netýká se to jen jich.

„V posledních dvou letech hledáme vyváženou polohu, aby se kulturní akce mohly konat, ale aby se lidé, kteří na místech bydlí, necítili omezovaní. A to neplatí jen pro náměstí Svobody,“ popsal Štika.

Řada akcí se proto proti dřívějšku vůbec nezvučí, například folklorní vystoupení. Jinde radnice „odbourala“ hudbu a moderování z vysílání rádií, třeba při startech sportovních závodů. A město utlumilo i zesilovače.

„V řadě případů se nám daří domluvit se s těmi, kteří si stěžují, a udělat taková opatření, aby byli spokojení. To platí třeba v případě klubu Bajkazyl na Dornychu, Baru 999 na Bratislavské nebo v ulici Kozí, kde obyvatele rušily předzahrádky. U náměstí Svobody se zase snažíme zvažovat, které akce tam mají být, protože se nám komunikace s pořadateli příliš nedaří,“ přiznal Štika.

Aby se radnice před zákonem pojistila, akce organizátorům kulturního programu letošních adventních trhů nejprve zakázala. „Oni se ale odvolali a krajský soud naše rozhodnutí pravomocně zrušil. Vyplývá z toho, že akce zakázat nelze, protože by to bylo v rozporu s ústavou,“ poznamenal Štika.

„Pokud by třetí osoby měly být civilním soudem nastavenými hlukovými limity vázány, pak by to fakticky popřelo jejich ústavní právo na shromažďování, neboť limity jsou nastaveny poměrně přísně,“ píše se v aktuálním rozsudku Krajského soudu v Brně z 21. listopadu.

Výklad radnice však Jiří Novák odmítá. Podle něj město musí respektovat rozhodnutí soudu, a to nedělá. Rozsudek přitom stanovil, že hladina hluku na náměstí nesmí převýšit ve dne v průměru 50 decibelů, tedy úroveň klasického pouličního šumu, a po 22. hodině ještě o deset méně, což je úroveň běžného šumu v pozadí.

„V rozhodnutí soudu stojí, že žalovaný, tedy město, je povinen zdržet se imisí ve formě hluku pocházejících z kulturních, sportovních, politických a jiných akcí pořádaných na náměstí Svobody. Brno tak má zajistit, aby se zde nekonaly žádné akce, které překračují povolenou hladinu hluku,“ řekl již dříve Novák.

Ten na protest, že hlučné akce na náměstí pokračují, pustil v létě při koncertu amerického jazzmana Billa Frisella z okna sirénu. „Když jsem obtěžován, tak si můžu ve svém bytě dělat, co chci. A nikdo nemá právo mi to zakazovat,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES.

Redakce ho oslovila i v souvislosti s aktuální situací. Novák zopakoval, že není proti akcím, jež dodrží stanovená pravidla. Nicméně na položené otázky neodpověděl.