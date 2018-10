Bez oběda nebudu vypovídat, řekl u soudu muž obviněný z vaření pervitinu

Trojice byla zadržena loni v prosinci, kdy spuštěný alarm v jejich pokoji upozornil hotelovou ochranku, která při kontrole našla suroviny a náčiní pro vaření pervitinu. Okamžitě tak zavolala policii.

Při líčení měli vypovídat všichni tři obvinění, tedy Vladimír Veselský, jeho syn Vojtěch Špaček a jejich známý Štěpán Matuštík.

K případu se však vyjádřil pouze Matuštík, který při výslechu uvedl, že on sám do vaření pervitinu nijak zapojený nebyl. „Jsem jen občasný uživatel pervitinu. Láďa mi ho dodával, ten den mi napsal SMS, ať dorazím do hotelu. Myslel jsem si, že si jen vyzvednu drogy a půjdu pryč,“ popsal patnáctkrát trestaný Matuštík.

Sám prý nemá tušení, jak se pervitin vyrábí. Tvrdí, že v hotelu byl zadržen proto, že Veselský drogy neměl a vyzval ho, aby počkal, než dorazí muž s přezdívkou Erat. Podle svých slov si vůbec nevšiml, že se v pokoji vaří pervitin. „Pokoj byl uklizený, pak přišla ochranka a začala prohledávat pokoj. Zpod postele vytáhla zavazadla, která vysypala po pokoji, až v nich byly věci pro výrobu pervitinu,“ dodal Matuštík.

Otevřeli sejf a vzali peněženku, obvinil zadržený ochranku hotelu

Ochranku rovnou obvinil, že ukradla peníze Veselského. „Jak je možný, že měla ochranka kód k sejfu v pokoji? Nejdřív začali vyhazovat věci, to oni tam udělali bordel, chtěli po nás doklady. Pak si jeden z nich sám otevřel trezor, vzal z něj peněženku Veselského a peníze z ní si rozdělil s kolegou,“ uvedl Matuštík.

Členové hotelové ochranky nicméně prohlásili, že hned po vstupu do pokoje uviděli zapékací mísy, vařič a rozházené obaly léků, díky kterým jim hned bylo jasné, co se v pokoji dělo.

Matuštíkův výslech komplikoval druhý obžalovaný Veselský. Přes opakované protesty soudkyně Soni Nováčkové se Matuštíka vyptával na nesouvisející otázky o jeho zdravotním stavu nebo sexuální orientaci a nakonec ho obvinil ze znásilnění svého syna, tedy třetího obžalovaného Vojtěcha Špačka.

Matuštík nařčení ze sexuálního násilí popřel. „Měli jsme spolu dobrovolný sexuální vztah, ale to bylo ještě před Voroněží,“ hájil se. Sám naopak Špačka obvinil, že mu při několika setkáních po propuštění z vazby nabízel drogy.

Špaček vypovídal jen ke svým osobním a majetkovým poměrům. Popřel, že by Matuštíkovi nabízel drogy. „Několikrát jsem ho po propuštění z vazby potkal před lékárnou, kdy po mě chtěl, abych mu šel koupit léky, že mi výměnou za to dá drogy. V Brně má přezdívku Vařič,“ vyložil Špaček.

S panem Veselským je to vždy veselé, prohodil státní zástupce

Poslední obviněný Veselský odmítl vypovídat úplně. Tvrdil, že jeho zdravotní stav je natolik vážný, že mu ublíží delší doba bez jídla. Na místě se rozhodl podat stížnost na soudkyni a deklaroval i podání trestního oznámení na žalobce Roberta Hanuše.

Soudkyni vinil z několika bodů, například z toho, že nezadala požadavek na celodenní jednání. „Z toho titulu nám nezajistila vězeňská služba stravu. Užívám lékařem nařízenou zdravotní dietu D2, mám těžké žaludeční problémy a problémy se žlučníkem, bez oběda prostě nejsem schopný pokračování,“ domáhal se Veselský přerušení líčení.

Dále pak podle něj soudkyně nekonfrontovala Matuštíka s rozpory v jeho dřívějších výpovědích a porušila Špačkovo právo nevypovídat, když se ho vyptávala, proč najednou odmítá vypovídat a jaké jsou jeho osobní a majetkové poměry.

Státního zástupce pak Veselský nařkl ze zneužití pravomocí. „Může se stát, že v budoucnu bude toto řízení vyšší instancí označeno za zmatečné a to vzhledem k tomu, že pan státní zástupce svojí lhostejností nesplnil svoji povinnost a neprošetřil listiny, které mu byly předestřeny a které dokazovaly spáchání trestného činu,“ tvrdil Veselský.

O jaké listiny či jaký trestný čin šlo, však nedoplnil. „Zdlouhavý průběh jsem očekával, s panem Veselským je to vždy veselé,“ komentoval dění v soudní síni státní zástupce Robert Hanuš.

Soud byl odročen na 25. října, za výrobu pervitinu trojici hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.