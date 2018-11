Půlstoletí po New Yorku má průkopník videoartu centrum i v rodném Brně

Slavnostního otevření Vašulka Kitchen Brno v Domě umění se zúčastnil i se svou islandskou manželkou Steinou. „K Brnu máme stále sentimentální vztah,“ komentovala návštěvu lámanou češtinou Vašulková. Do Brna při této příležitosti přiletěli z amerického Nového Mexika, kde žijí.

Centrum bude sloužit pro propojení raných děl elektronických médií se současnou videoart scénou i pro uchování a studium díla manželů Vašulkových. Součástí centra je i expozice s Vašulkovými digitálními tisky Luciferova zkáza a Triáda spolu s videodílem Light Revisited-Noisefields.

„Naším posláním bylo vytvořit důstojné místo v podobě studovny a dílny s digitálním archivem tvorby Vašulkových, které by bylo přístupné studentům, badatelům, umělcům a kurátorům,“ přiblížil záměr Tomáš Ruller, předseda spolku Vašulka Kitchen Brnor. „Archiv poskytne širokou informaci o videoartu jako žánru,“ doplnila ředitelka Domu umění Terezie Petišková.

Brněnské centrum není jediné, které se videoartovou tvorbou manželů Vašulkových zabývá, od roku 2014 funguje v islandské národní galerii centrum elektronického a digitálního umění Vasulka Chamber.

Jeden ze zakladatelů elektronického audiovizuálního umění Woody Vašulka se narodil v Brně koncem 30. let. Absolvoval pražskou Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění (FAMU) a v 60. letech se přestěhoval do New Yorku, kde začal točit dokumenty o místní kulturní scéně. V roce 1971 pak založil spolu s Andreasem Mannikem zmíněnou scénu The Kitchen.

Tvoří hlavně se svojí ženou Steinou. Ve světě inspirovali generace tvůrců ke zkoumání povahy nových médií a vztahu umění a digitálních technologií. V Česku po roce 1989 pomáhali etablovat videoart i další formy elektronického umění.