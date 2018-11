Pořadatelé Velké ceny motocyklů žalují ministerstvo kvůli nízké dotaci

Spolek pro Grand Prix, který založilo město Brno spolu s Jihomoravským krajem, po srpnových závodech skončil ve ztrátě 30 milionů korun.

Na vině je hlavně stomilionový poplatek, který je potřeba promotérské společnosti Dorně zaplatit jen za to, aby nejlepší motocykloví závodníci světa do Brna vůbec přijeli.

Spolek požadoval zmíněných sto milionů od státu, obdržel však jen 39 milionů. „V první řadě se budu ptát, jak na ministerstvu došli k číslu 39 milionů, protože metodika přidělování dotace je jasně daná a podle ní bychom měli dostat minimálně 70 milionů jako loni,“ zlobil se už v létě brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Brno se nakonec podle zjištění Českého rozhlasu rozhodlo podat žalobu k Městskému soudu v Praze, v níž se ohradilo proti rozhodnutí ministerstva školství o snížení dotace.

„Je to opravdu naprosto chaotické a zcela subjektivní hodnocení někoho z úředníků, kteří například říkají, že budeme mít vyšší příjmy ze vstupného o 10 milionů než v minulém roce, což nevím, kde na to přišli a i ta realita ukazuje, že to tak není,“ uvedl pro Český rozhlas Vokřál.

V žádosti byly podle ministerstva nesrovnalosti

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové resort poskytuje brněnskému závodu mistrovství světa zdaleka nejvíc peněz ze všech sportovních akcí v Česku.

Letošní dotace byla podle ní oproti předchozím ročníkům snížena kvůli několika nesrovnalostem v žádosti.

„Spolek například v podkladech neuvedl, že obdržel 10 milionů od města Brna a dalších 20 milionů od Jihomoravského kraje. Žádost také obsahovala nezvykle nízké odhady komerčních příjmů z akce, ale například chybí také relevantní příjmy z parkovného nebo pronájmu prodejních stánků,“ vysvětlila rozhlasu Lednová.

Dohady o financování motoristického svátku už několik let ohrožují jeho budoucnost v Brně. Naposledy na Masarykův okruh dorazilo za tři dny celkem 187 tisíc diváků.

Vokřál si stojí za tím, že by se stát měl k takzvanému zalistovacímu poplatku přihlásit dlouhodobě. „Nic víc nechceme a vlastně ani nepotřebujeme. Jedině tak můžeme začít vyjednávat s Dornou o prodloužení smlouvy. Ostatní věci jsme schopní pokrýt ze vstupného,“ prohlásil Vokřál.

