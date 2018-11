Vězni staví věrný model lednického zámku, pomáhají jim tisíce fotek

Vězni nejnavštěvovanější památku jižní Moravy „zmenšili“ do modelu, který se stane součástí parku miniatur Boheminium v Mariánských Lázních.

Půjde o vůbec největší model, který za deset let trvání modelářské dílny ve věznici vytvořili. Jeho rozměry jsou pět a půl metru na necelých šest metrů. Vězni jej staví z odolného plastu, aby vydržel všechny rozmary počasí.

Samotné modelářské práci předcházela důkladná příprava, na které se podíleli i zaměstnanci zámku.

„Oslovil jsem kastelánku Ivanu Holáskovou, která nám poskytla plány objektu. A na samotném zámku jsme pořídili na tři tisíce fotografií. Podle nich teď stavíme,“ říká zástupce vedoucího provozu střediska hospodářské činnosti věznice Radek Jirsa, který dílnu vede.

„Model stavíme v měřítku 1:25, což už je poměrně velká stavba. Takže musíme jít i do nejmenších detailů,“ upozorňuje.

Na stavbě pracuje pětice odsouzených. „Jsou to lidé, kteří mají nějakou řemeslnou odbornost, ovšem s modelařinou před výkonem trestu neměli nic společného,“ podotýká Jirsa.

Podle něj se však viditelně zdokonalují. Zatímco před deseti lety začínali u papírových modelů, letos už si troufli i na miniaturu zámku v Hluboké nad Vltavou.

V prosinci čeká „malou Lednici“ stěhování do Boheminia, kde ji převezme do rukou malířka a doladí barevné provedení. Zdaleka to však nebude poslední jihomoravská stopa ve známém parku miniatur. Ještě letos začnou ve věznici pracovat na modelu Janohradu a příští rok přijde na řadu zámek ve Valticích.