Zběsilá honička kvůli trofeji, soutěž vinařů odstartovalo vtipné video

Loňský vítěz Jan Stávek ve videu pronásleduje lupiče, který mu ukradl křišťálové „V“ - trofej vítěze prestižní vinařské soutěže. „Každý by ji chtěl mít,“ píší v titulcích autoři videa.

Jestli je to skutečně pravda, se ukáže 3. října. Do té doby totiž Svaz vinařů bude sbírat nominace do letošního ročníku soutěže. Jednotlivá vinařství se mohou přihlásit sama nebo mohou jejich nominaci navrhnout vinařské spolky a sdružení.

I když vinařských soutěží je v republice spousta, tato z nich zcela vybočuje. Nehodnotí se totiž jen víno, ale celý koncept vinařství. Od přístupu k zákazníkům, přírodně, marketingu a celé řadě dalších aspektů.

Soutěž má tři kategorie

Titul získá ten, kdo je v oboru naprostou špičkou. „Od devadesátých let moravské a české vinařství urazilo obrovský kus cesty. To, že nejlepší vinařství ze všech vyrábí vynikající vína, to už je dnes vlastně samozřejmost. S nadsázkou mohu říci, že toto bychom už u finalistů ani nemuseli hodnotit. Jazýček na vahách pak tedy vychylují další důležité aktivity každého vinaře, které posouvají celé naše vinařství jako odvětví kupředu,“ vysvětluje šíři záběru soutěže prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.

Přihlášená vinařství budou rozdělena do třech kategorií – malé, střední a velké vinařství. V polovině října porota vybere z každé kategorie tři finalisty. Porota, v níž sedí vinohradníci a vinaři, enologové, sommelieři, odborníci z oblasti marketingu, prodeje vína, ale třeba i architektury nebo designu, během listopadu všechna finálová vinařství navštíví. O konečném vítězi rozhodne v lednu.