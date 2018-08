Z vily krále plísňových džínů Hošny je ruina, nový majitel ji přestaví

V devadesátých letech nechal podnikatel Rudolf Hošna přestavět secesní vilu v Pisárkách na luxusní sídlo, kde se setkávaly největší hvězdy showbyznysu – třeba Helena Růžičková, Iveta Bartošová nebo Pavol Habera (celý Hošnův příběh čtěte v článku zde).

Když se ale výrobce plísňových džínů z kovodžínoviny za podvody dostal do vězení, začal postupně chátrat i jeho majetek. Z legendární Hošnovy vily se stalo doupě bezdomovců, kterému se sousedé raději velkým obloukem vyhýbají.

Teď má ale vila nového majitele, který ji chce kompletně přestavět. Projekt má na starosti brněnský ateliér RAW.

„Investor si přeje zůstat v anonymitě. Nyní usilujeme o územní rozhodnutí, což bude trvat asi rok. Vilu plánujeme přestavět na budovu pro administrativní účely, kde se usídlí jedna, nebo více firem,“ uvedl pro MF DNES architekt Tomáš Rusín.

Prostřednictvím katastrální mapy lze ale dohledat, že majitelem vily se stala firma Draco Capital, jejímž akcionářem je miliardář Igor Fait.

Přestavba bude stát desítky milionů

Podle Rusínova odhadu vyjde přestavba na desítky milionů korun. Tvrdí, že někdejší secesní skvost dnes z architektonického hlediska už nemá žádnou cenu.

Hošna jej totiž nechal přestavět v duchu podnikatelského baroka. „A to dost zničujícím způsobem. Celou vilu změnil. Z původního vzhledu nezůstalo vůbec nic,“ vysvětlil Rusín.

Původně na místě dnešní vily stála secesní budova německé školy postavená v roce 1905 novolískoveckým německým obyvatelstvem. Od dvacátých let 20. století se v budově nacházel výletní hostinec. V 80. letech pak sloužila jako internát pro učně stavebního učiliště.

Po přestavbě pod taktovkou Hošny se dominantou vily stalo točité schodiště přes tři podlaží, zábradlí nechal obložit kůží, což mělo být známkou luxusu. Dále nechal interiér vybavit dveřmi s leptanými skly, která imitují secesi, a součástí vily byl i vnitřní bazén.

V té době byl podnikatel na výsluní. Pak ale Hošna kvůli dluhům a podvodům s prodejem aut skončil ve vězení a vila se stala součástí insolvenčního řízení. Ještě na jaře 2017 byla na realitním trhu k mání za 25 milionů korun.

Hošna žije na Slovensku. O vilu ztratil zájem

Po svém návratu na svobodu už ji Hošna zpět získat nechtěl. „Pro mě je to uzavřená věc. Poté, co jsem o vilu přišel, jsem o ni nijak neusiloval. Nezajímá mě, co s ní bude,“ konstatoval Hošna, který nyní žije na Slovensku a věnuje se produkční činnosti.

Loni 29. června vila vyhořela a škoda činila asi půl milionu korun. Hasičům se tehdy podařilo oheň zlikvidovat asi během hodiny. Střešní konstrukci ale museli rozebrat. „Příčina požáru z naší strany zůstala neobjasněná. Mohlo jít o nedbalost i úmysl,“ informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Podle Rusína chce investor zkultivovat i přilehlý park a příjezdovou cestu. „Musíme to celé dát do pořádku. Teď se v domě a okolí sdružují zejména bezdomovci. A po nedávném požáru se z toho stala ruina. Celkově je to pěkné místo a je škoda, co se z něho stalo,“ myslí si architekt.

Hošnova vila Na místě dnešní vily stála původně secesní budova německé školy , postavená v roce 1905 novolískoveckým německým obyvatelstvem.

, postavená v roce 1905 novolískoveckým německým obyvatelstvem. Od 20. let 20. století se v budově nacházel výletní hostinec .

. V 80. letech 20. století sloužila vila jako internát pro učně stavebního učiliště .

. V 90. letech koupil budovu Rudolf Hošna a přestavěl ji na vilu ve stylu „podnikatelského baroka“.

V rámci trestních řízení a soudních sporů se vila dostala do držení Hošnovy manželky, které byla později exekučně zabavena .

. Loni část vily vyhořela.

Jak velká investice do přestavby bude nutná, zatím nedokáže odhadnout. Tvrdí, že minimálně desítky milionů. „Čeká nás hodně neznámých. Kdo ví, na jaké komplikace narazíme. Máme v plánu také přístavbu k současné budově a podzemní garáže pro firmu, která se tam usídlí. Co se týče parku, chceme třeba nové osvětlení,“ nastínil ještě záměry investora.

Ten se svými plány seznámil i vedení Nového Lískovce, na jehož hranici vila stojí. „Již od roku 2009 je bez využití, což se podepsalo na její podobě. Je v havarijním stavu. Investor nás informoval, že chce vilu včetně okolí zmodernizovat. Plánují i investici do přilehlé silnice, která bude sloužit i veřejnosti pro přístup do nedalekého lesa na již existující lesní stezky,“ informovala starostka Nového Lískovce Jana Drápalová (SZ) v radničním zpravodaji. Pokud vše půjde podle plánu, opravy začnou v roce 2020.