Vranovský Golden Gate konečně opraví, výjimečné lávce ublížil i blesk

To se nakonec podařilo, první etapa potrvá do listopadu, další začne po Novém roce. Především díky štědrému příspěvku kraje, který uhradí 17 z celkových 19 milionů korun potřebných na opravu. Na zbytek se složí Štítary, Vranov i místní podnikatelé.

„Do června 2019 musí být hotovo, aby se lávka otevřela spolu s aktuálně opravovanou hrází Vranovské přehrady,“ podotýká štítarský starosta Oldřich Veselý (SN).

Náklady by sama obec se zhruba šesti stovkami obyvatel utáhnout nezvládla. „Když jsme se stali v roce 1994 vlastníkem lávky, byl v plánu fond na její opravy. Ale jakmile jsme chtěli peníze vybírat, nelíbilo se to chalupářům s tím, že je to veřejná komunikace. A tím to skončilo,“ popisuje starosta. Projekt byl hotový už osm let a od té doby sháněl dotace.

Most potřebuje celkovou rekonstrukci – ložisek, nátěrů, lan, odstranění trhlin i obří praskliny od blesku, která se vine od vršku ocelobetonového pylonu, jenž je na straně u Vranovské pláže. S možným úderem blesku se přitom počítalo už při stavbě, a tak lávka dostala hromosvod.

„Pokud ale blesk způsobil odlomení kousku betonu, byl jeho účinek větší, než hromosvod snesl. Musí se tedy nahradit novým,“ vysvětloval již dříve autor projektu lávky, přední český odborník na mostní konstrukce Jiří Stráský.

Lávka v roce 1994 získala ocenění až ve Washingtonu. Podobnou konstrukci má i věhlasný Golden Gate v San Francisku. Nosná lana visí mezi dvěma pylony a na nich jsou zavěšena lana vertikální, která nesou mostovku.